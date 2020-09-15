В Сочи ДПСники на руках донесли до больницы водителя, которому стало плохо

Инспекторы взвода №1 отдельной роты ДПС ГИБДД (дислокация г. Сочи) ГУ МВД России по Краснодарскому краю старшие лейтенанты полиции Олег Дегтярев и Владимир Шестаков. Фото пресс-службы ГУ МВД по краю

29-летний житель Ростовской области и его супруга приехали в город-курорт на отдых. В один момент мужчине стало плохо в дороге, и он на машине съехал на обочину. Подозрительно припаркованный автомобиль и суету заметили инспекторы, патрулировавшие неподалеку. Они поспешили к машине и спросили у водителя, что случилось. Тогда скрюченный приезжий пожаловался на сильные боли в животе.

- У водителя не было сил ехать в больницу самому. Инспекторы посадили мужчину в патрульную машину и с включенными проблесковыми маячками поехали в лечебное учреждение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В дороге состояние мужчины ухудшилось. Он не мог даже идти сам. Тогда по приезду инспекторы ГИБДД аккуратно вытащили пострадавшего из машины, взяли на руки и донесли до больницы, где передали медикам.

- После осмотра оказалось, что мужчине необходима срочная операция. Его быстро уложили на операционный стол и оказали экстренную хирургическую помощь, - пояснили в медучреждении.

По словам врачей, счет шел на минуты. Благодаря оперативным и слаженным действиям госавтоинспекторов в настоящее время жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. Он идет на поправку.