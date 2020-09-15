В Сочи девушка заказала сумку Louis Vuitton за 100 тысяч, но не получила ее

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Социальные сети давно используются как страницы магазинов, торгующих различными товарами. Часть из них «работают» как комисссионки, остальные - закупщики новой одежды. На одну из таких страниц в Instagram наткнулась жительница Сочи Валерия М. (имя изменено – Авт.).

Девушка листала страницу, просматривая одежду, обувь и аксессуары от именитых дизайнеров. В какой-то момент наткнулась на люксовую сумочку. Цена ее была 99 тысяч рублей. Покупательницу такая стоимость не смутила – вещи бренда стоят и дороже. Написав продавцу, сочинка заказала понравившийся товар. Шло время, но заказ никто так и не доставил. В итоге Валерия обратилась в полицию.

- Помогите, я стала жертвой мошенничества, - заявила девушка правоохранителям. - 16 августа я совершила онлайн-покупку сумки, перевела деньги онлайн на номер счета, который мне прислали. На следующий день решила узнать, был ли отправлен заказ, но мне ответили, что появились проблемы.

По словам девушки, представитель интернет-магазина по имени Сергей сказал ей, что сумка оказалась фейковой.

- Он мне пообещал перевести деньги обратно в течение трех дней. Но спустя две недели, после моих сообщений, заявил, что моими деньгами заплатил налоги и мне вернуть ничего не может, - писала девушка.

«КП» - Кубань» дозвонилась до сотрудника магазина, который общался с Валерией.

- На самом деле все не так страшно. Эта нелепая ситуация произошла из-за конфликта внутри фирмы. К сожалению, это коснулось одного из наших клиентов, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Сергей, но подробности ситуации рассказать отказался. – Я сейчас жду звонка из правоохранительных органов. Надеюсь, что сотрудники полиции проведут беседу с руководителем нашей компании и удастся все уладить.

Сергей заверил, что клиентка в скором времени получит свои деньги. Сейчас по данному факту идут разбирательства.