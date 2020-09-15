Конец летней жары: Похолодание в Краснодарский край придет 19 сентября

В Краснодарский край осень придет 19 сентября Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

У жителей и гостей Краснодарского края осталось всего несколько дней, чтобы насладиться летней жаркой погодой, установившейся в середине сентября. В конце недели осень понемногу начнет заявлять о своих правах. В Краснодаре с привычных +30 дневная температура опустится до +20, ночью будут уже совсем прохладные +8.

Похолодание в Краснодарском крае, по предварительным прогнозам синоптиков, жители почувствуют в ночь с пятницы на субботу 19 сентября. В пятницу местами пройдут дожди и грозы, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В Туапсинском районе предсказывают сильный дождь.

Сильнее остальных осеннее дыхание ощутят на севере региона – в Ейске днем в субботу ожидается около 18 градусов.

В большинстве курортов похолодание будет не столь резким – море еще теплое и согревает Черноморское побережье. В Сочи и Туапсе в субботу столбики покажут +24, в Геленджике - +22. А вот в Анапе после пятничных приятных +26 столбики опустятся до +19. Зато согреться можно будет в море – температура воды составляет 23-25 градусов. В выходные ночью на побережье – около 15 градусов выше ноля.

Поймать уходящее лето за хвост можно до пятницы 18 сентября включительно. В среду и четверг при ветре до 10 метров в секунду, воздух будет прогрет до 30 градусов, ночная температура не будет ниже 17 градусов.