Коронавирус в Краснодарском крае на 16 сентября 2020 года: переболевший заразен еще до 48 дней

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 16 сентября 2020 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила сегодня об эпидобстановке в стране. По ее словам переболевший COVID –19 заразен еще до 48 дней. Жителям регионов, где ежедневно фиксируют десятки новых больных, нельзя этого не учитывать. К слову, на Кубани на сегодняшний день их прибавилось еще на 94 человека.

Кстати, в Краснодаре три школы ушли на вынужденный карантин. На дистанционное обучение перешли ученики лицея номер 4, гимназии номер 25 и школы номер 37.

- Это сделано согласно предписанию Роспотребнадзора – в этих учебных заведениях есть заболевшие пневмонией, - сообщают в администрации Краснодара.

С подозрением на заболевание в лечебные учреждения попали учителя. Карантин в гимназии №25 и лицее №4 продлится с 15 до 28 сентября, в школе №37 - до 22 сентября.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 12469 человек, из них 831 ребенок. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 219,7. Выздоровели 9894 пациента, в том числе за последние сутки 32 человека. 224 человека спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 30 пациентов, еще трое – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В Краснодарском крае лечение от коронавируса продолжает 2351 пациент.

Коронавирус в Анапе 16 сентября 2020

В Анапе за последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания.

Коронавирус в Сочи 16 сентября 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 11 человек.

Коронавирус в Геленджике 16 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа никто не заболел.

Коронавирус в Туапсе 16 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано семь новых случаев COVID-19.

Коронавирус в Ейске 16 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев заболевания не зафиксировано.