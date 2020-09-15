Последствия пожара на улице Стасова в Краснодаре: огонь пробрался во все щели магазина

Пожар разгорелся в сауне
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Очередной пожар произошел сегодня, 15 сентября, в маленьком магазинчике "24 часа" в Краснодаре. Одно неосторожное движение, и огонь стал неуправляемым. Последствия пожара на улице Стасова попали в объектив фотокамеры корреспондента "КП" - Кубань".
По тревоге были подняты спасатели
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Итак, полыхнуло около шести часов вечера. По тревоге был поднял состав краснодарского пожарного гарнизона.
Крыша полыхала долго
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Прибыв на место, спасатели обнаружили очаг - в сауне здания на Стасова.
Сначала горели 80 квадратных метров. Но скоро огонь перекинулся на остальные площади. распространившись уже на 180 квадратных метров.
Усмиряли стихию почти два часа
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
На глазах зевак МЧС наращивали группировку и подгоняли все больше техники.
- К тушению привлекаются от РСЧС 46 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 24 человека личного состава и 8 единиц техники, - сообщают они.
Имущество спасали, как могли
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Пожару присвоили повышенный уровень. В опасности оказались другие жилые постройки.
Пожарные на глазах наращивали группировку
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Полностью усмирить стихию удалось только через два часа. Жертв, к счастью, нет.