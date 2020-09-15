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Последствия пожара на улице Стасова в Краснодаре: огонь пробрался во все щели магазина

Корреспондент"Комсомолки" своими глазами увидел последствия пожара на улице Стасова в Краснодаре
Ева МУР
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Пожар разгорелся в сауне

Пожар разгорелся в сауне

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Очередной пожар произошел сегодня, 15 сентября, в маленьком магазинчике "24 часа" в Краснодаре. Одно неосторожное движение, и огонь стал неуправляемым. Последствия пожара на улице Стасова попали в объектив фотокамеры корреспондента "КП" - Кубань".

По тревоге были подняты спасатели

По тревоге были подняты спасатели

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Итак, полыхнуло около шести часов вечера. По тревоге был поднял состав краснодарского пожарного гарнизона.

Крыша полыхала долго

Крыша полыхала долго

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Прибыв на место, спасатели обнаружили очаг - в сауне здания на Стасова.

Сначала горели 80 квадратных метров. Но скоро огонь перекинулся на остальные площади. распространившись уже на 180 квадратных метров.

Усмиряли стихию почти два часа

Усмиряли стихию почти два часа

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На глазах зевак МЧС наращивали группировку и подгоняли все больше техники.

- К тушению привлекаются от РСЧС 46 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 24 человека личного состава и 8 единиц техники, - сообщают они.

Имущество спасали, как могли

Имущество спасали, как могли

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пожару присвоили повышенный уровень. В опасности оказались другие жилые постройки.

Пожарные на глазах наращивали группировку

Пожарные на глазах наращивали группировку

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Полностью усмирить стихию удалось только через два часа. Жертв, к счастью, нет.

ЧППроисшествия: ЧП

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