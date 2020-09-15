Последствия пожара на улице Стасова в Краснодаре: огонь пробрался во все щели магазина

Пожар разгорелся в сауне Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Очередной пожар произошел сегодня, 15 сентября, в маленьком магазинчике "24 часа" в Краснодаре. Одно неосторожное движение, и огонь стал неуправляемым. Последствия пожара на улице Стасова попали в объектив фотокамеры корреспондента "КП" - Кубань".

По тревоге были подняты спасатели Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Итак, полыхнуло около шести часов вечера. По тревоге был поднял состав краснодарского пожарного гарнизона.

Крыша полыхала долго Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Прибыв на место, спасатели обнаружили очаг - в сауне здания на Стасова.

Сначала горели 80 квадратных метров. Но скоро огонь перекинулся на остальные площади. распространившись уже на 180 квадратных метров.

Усмиряли стихию почти два часа Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На глазах зевак МЧС наращивали группировку и подгоняли все больше техники.

- К тушению привлекаются от РСЧС 46 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 24 человека личного состава и 8 единиц техники, - сообщают они.

Имущество спасали, как могли Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пожару присвоили повышенный уровень. В опасности оказались другие жилые постройки.

Пожарные на глазах наращивали группировку Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Полностью усмирить стихию удалось только через два часа. Жертв, к счастью, нет.