Греческая сенсация: «Краснодар» сыграет с ПАОКом в раунде плей-офф Лиги Чемпионов

Матч Лиги Чемпионов Краснодар - ПАОК состоится 22 сентября Фото: ФК Краснодар/Андрей ШРАМКО

«Краснодар» сыграет с греческим клубом ПАОК в раунде плей-офф Лиги Чемпионов.

Греки сенсационно выбили «Бенфику» из розыгрыша турнира, обыграв португальцев со счетом 2:1, благодаря голам Димитриса Яннулиса и Андрия Живковича.

В раунде плей-офф «Краснодар» и ПАОК поборются за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Победитель определится по итогам двухматчевого противостояния.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ КРАСНОДАР - ПАОК

22 сентября. Краснодар – ПАОК. Стадион «Краснодар». Первый матч. Начало в 22:00 по московскому времени

30 сентября. ПАОК – Краснодар. Стадион «Тумба», Салоники. Ответная встреча. Начало в 22:00 по московскому времени.

КРАСНОДАР – ПАОК ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» и ПАОК уже встречались на групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2015/16. Матч в Греции тогда завершился нулевой ничьей, а в Краснодаре победу со счетом 2:1 праздновали «горожане».

В прошлом сезоне «Краснодар» в раунде плей-офф Лиги Чемпионов встречался с другим греческим клубом «Олимпиакосом» и потерпел два поражения – 0:4 на выезде и 1:2 на домашней арене.

ПАОК в прошлом сезоне не смог пройти квалификацию в еврокубки, и занял второе место в Чемпионате Греции.

В этом сезоне команда начала свой путь в Лиге Чемпионов со второго квалификационного раунда, где оказались сильнее турецкого «Бешикташа» (3:1), в третьем раунде была бита «Бенфика» (2:1). В раунде плей-офф ПАОКу предстоит сыграть уже два матча против «Краснодара».

С 2012 года ПАОКом владеет российский бизнесмен из Ростова-на-Дону Иван Саввиди.