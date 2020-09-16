Краснодар – ПАОК: Букмекеры назвали фаворита в борьбе за выход в групповой этап Лиги Чемпионов

Краснодар - фаворит в борьбе за место в групповом этапе Лиги Чемпионов Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Букмекеры назвали фаворита в паре раунда плей-офф Лиги Чемпионов «Краснодар» - ПАОК. Команды сыграют два матча – 22 сентября в Краснодаре и 30 сентября в Салониках.

Эксперты считают, что у российского клуба больше шансов. Итоговую победу «Краснодара» по сумме двух встреч и проход в групповой этап Лиги Чемпионов оценивается вероятностью 65,8% или коэффициентом 1,52.

Первый матч раунда плей-офф «Краснодар» - ПАОК состоится 22 сентября и начнется в 22:00. По регламенту встреча пройдет без зрителей на стадионе. В этой игре на победу «Краснодара» дают коэффициент 2, а на ПАОК – 3,9, ничья оценена коэффициентом 3,37.

По данным портала Transfermarkt, общая стоимость игроков ПАОКа оценивается в 58,3 млн евро, «Краснодара» - 107,1 млн евро.

В случае победы «Краснодара» по сумме двух матчей, Россия впервые будет представлена тремя клубами на групповом этапе Лиги Чемпионов. Две путевки уже получили «Зенит» и «Локомотив».

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ КРАСНОДАР - ПАОК

22 сентября. Краснодар – ПАОК. Стадион «Краснодар». Первый матч. Начало в 22:00 по московскому времени

30 сентября. ПАОК – Краснодар. Стадион «Тумба», Салоники. Ответная встреча. Начало в 22:00 по московскому времени.

ПАОК ПРОТИВ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ

ПАОК восемь раз в своей истории встречался с клубами из России. В 2011 году команда из города Салоники в Лиге Европы играла против ЦСКА на стадии 1/16 финала. Первый матч выиграли «армейцы» 1:0, а ответная встреча завершилась вничью 1:1.

В том же 2011 года на групповом этапе Лиги Европы ПАОК встречался с «Рубином». Обе игры закончились вничью – 1:1 и 2:2.

В 2015-м году на групповом этапе Лиги Европы ПАОКу противостоял «Краснодар». Игра на стадионе «Кубань» закончилась победой «быков» 2:1, а в Греции зафиксировали нулевую ничью.

Последним из российских клубов, игравших против ПАОКа, был московский «Спартак». В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов в 2018-м году греки обыграли «красно-белых» на своем поле со счетом 3:2, а в ответном матче команды голов не забили и ПАОК прошел дальше.

В современной еврокубковой истории ПАОК ни разу не пробивался в групповой этап Лиги Чемпионов. Нынешнюю кампанию греческий клуб начал со второго квалификационного раунда, где был обыгран турецкий «Бешикташ» (3:1), в третьем раунде ПАОК неожиданно победил португальскую «Бенфику» (2:1).

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