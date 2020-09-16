Тимур Родригез: «Не смог отказать себе в удовольствие и приехал в Геленджик»

Тимур Родригез откровенно ответил на наши вопросы.

В эфире телеканала ТНТ идет новое шоу «Золото Геленджика». Обычные жители страны и звезды борются за главный приз проекта - огромного слитка золота. Но чтобы его получить, должны пройти серьезные испытания и не вылететь. А ведут программу Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.

Шоумен Тимур Родригез рассказал «Комсомолке», как шли съемки и почему он согласился стать одним из ведущих нового проекта.

- Съемки шли в Геленджике, этим летом на курорте было ну очень много туристов. Пляжи были забиты. Не удивлены черноморской давке на пляже?

- Счастье работы ведущим заключается в том, что не успеваешь заметить давку, проблемы, с которыми сталкиваются отдыхающие. Но и увидеть Геленджик не всегда успеваешь, как солнце и пляж. Лишив себя того, что проходит под знаком минус, не увидел того, что проходит под знаком плюс. Кроме съемочной площадки. Сам люблю отдыхать в Италии. В этом году в Геленджике — потому что стал ведущим самого яркого шоу нового сезона. Как я мог отказать себе в удовольствии посмотреть, что творит с участниками Иван Охлобыстин.

- Проект "Золото Геленджика" - что он значит для вас? Почему согласились стать ведущим?

- Канал ТНТ для меня дом родной. Это раз. Еще потрясающая компания ведущих — Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Это два. Я сам неоднократно принимал участие в подобных проектах, так что любая история, связанная с веселым экстримом, радостными эмоциями и крутым призом в финале, - это всегда интересно и увлекательно.

- Вы уже знаете, что ждет участников на "поле боя"?

- Знаю. И проходил экстремальные испытания сам — в других проектах. В те моменты я забывал о чувстве самосохранения, и надеюсь, что участники испытают тоже самое. Может, это звучит страшно, но если ты не готовишься к тому, что упадешь и будет больно, обычно ничего страшного и не случается.

- Будете ли помогать участникам? Например, накинуть парочку баллов, подсказать, подмигнуть глазом...

- В мою компетенцию это не входит. Что лишает меня возможности объяснять другим участникам, почему я не подмигнул им. Всем подмигнуть не смогу, а выбирать любимчиков не хочу. Честная игра! А еще беспощадная.

- А самих участников уже видели? Насколько мне известно, что их возраст от 18 до 88 лет. Очень пожилые участники есть?

- Пожилых не видел — видел взрослых. У нас весьма располагающая атмосфера, поэтому даже взрослых не хочется называть на «вы», хотя обычно даже к тем, кто младше, обращаюсь на «вы». Воспитание не позволяет тыкать. Тем не менее, несколько сюрпризов будет. В нашем шоу выигрывают не те, кто моложе, а те, кто выносливее.