«О грязи с Тарзаном слышу впервые»: кто такая разлучница Наташи Королевой, рассказал ее бывший

Поработав пару лет в Краснодаре, Анастасия отправилась покорять Москву Фото: Личная страница Вконтакте

Скандал в звездном семействе Глушко-Королевых набирает обороты. Каждый день приносит все новые и новые подробности нечаянного (или все-таки нет!) адюльтера стриптизера с 28-летней Анастасией Шульженко. По словам Тарзана-Глушко, девица опоила его и соблазнила, а потом вынесла из московской квартиры артистов деньги и драгоценности.

Кто же она на самом деле - беспринципная разрушительница чужого счастья или провинциальная дурочка, очередная покорительница Москвы?

В Новороссийске у Насти много друзей. Правда, здесь очень не любят, когда пренебрегают родным городом. Даже ради столичных подмостков.

- Настенька отличницей была, очень целеустремленная девочка. Всегда знала, что хороша собой, потому хотела чего-то большего для себя, чем наша Владимировка. Пела, плясала, в конкурсах участвовала здесь в разных. А что нашла в итоге в этой Москве? - рассказывают "КП"- Кубань" ее соседи по родительскому дому в 30 километрах от черноморского города. - Все искала свои корни, думала, знаменитая фамилия артистки Клавдии Шульженко даст возможность ей для хорошего старта.

Папа - милиционер, мама - учительница, брат - десантник, а Настя пошла в артистки. Кстати, соседи Тарзану оскорблять девушку не советуют. За нее есть, кому постоять.

- Егор - брат - тренированный парень, есть еще дядя-каратист. Пусть слова аккуратнее подбирает, - говорят они.

Наказывать стриптизера за нелестную характеристику бывший парень Насти Роман, не собирается. Они расстались, когда та засобиралась в Москву. Красивый мускулистый блондин, кстати, тоже длинноволос, как Тарзан.

Роман Бурдеев - востребованный актер краснодарской Драмы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы сразу начали с ней жить, как только она поступила в "кулек" (Краснодарский институт культуры, - авт.). Сняли квартиру в Краснодаре, жили около пяти лет, пока она не решила, что будущее ее не здесь и поехала покорять Москву, - говорит "КП" - Кубань" бывший парень девушки Роман Бурдеев. - Расстались мы по-доброму, больше я с ней связь не поддерживал. Сейчас у меня семья, все хорошо, сын недавно родился, я не хочу, чтобы меня с этой грязью смешивали.

Настя с Романом прожили в Краснодаре пять лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, Роман считает, что на воровство Настя все-таки неспособна.

- Она из благополучной семьи. Ничего плохого сказать про нее не могу.

К слову, пока Тарзан шлет проклятия в ее адрес, называя их встречу разводом, Настя говорит о большом и страстном романе. Одно радует, в отсутствии концертов и гастролей из-за пандемии есть хороший повод напомнить о себе.

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