Как не уйти в запой во время кризиса и выйти замуж за миллионера в Краснодаре

Дмитрий Данилкин
В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева в программе «Все свои» на радио "КП"-Краснодар» был новый краснодарец Дмитрий Данилкин. Он приехал в город 13 лет назад из Нальчика - играть в рэгби и учиться в университете физкультуры. В итоге молодой человек стал серийным предпринимателем и преподает другим – как строить карьеру, открывать новое дело и работать командно. «Дотренировался» до того, что уже ездит по России в составе федерального проекта «Цифровой прорыв».
Говорили в программе об особенностях жизни на Кавказе, изучении кабардинского языка и местной кухне. Тема кубанской балачки тоже не прошла мимо. Много внимания уделили тому, как понять язык и ценности бизнеса. Об обучении и помощи коллег.
Данилкин с товарищем создали в Краснодаре представительство закрытого клуба «Эквиум». По словам Дмитрия наиболее активны в городе сейчас предприниматели, приехавшие из других регионов. Среди членов их клуба миллионеров «понаехов» - 80 процентов.
Отдельный разговор зашел о ведении дел в кризис. Как сохранить бизнес, как не отчаяться и не запить?
Оказалось, что в Краснодаре большая проблема - просветительский досуг. По словам Данилкина очень мало предложений интересного турпродукта. И над этим он сейчас с друзьями также работает.
Тайм-коды подкаста:
00:48 – представление гостя и разгадка его «Щастья»
02:38 – как Дмитрий попал в Краснодар. Инфиз и балачка
03:48 – рубрика «Так отож!». Что такое «пучка»?
04:15 – про родной добрый Нальчик, кабардинский язык и особенности жизни в кавказском городе
08:52 – про кухню кабардинцев и балкарцев
09:48 – Про акселераторов, коучей и т.п. Что делают трекеры
12:53 – О федеральном цикле хакатонов «Цифровой прорыв»
14:26 – Как учиться, уча других. Творческая реализация как способ заработка
17:58 – Как перестроил бизнес во время карантина
18:45 – Серийность бизнеса и главный вывод из кризиса
19:31 – рубрика «Любо знаты!» про антиалкогольное движение в 1913 году
20:25 – Кто поможет не уйти в запой во время карантина
23:33 – Почему клуб для миллионеров закрытый
27:21 – Самое сложное в бизнес-коммуникациях
28:53 – как вступить в клуб успешных бизнесменов и почему там много «понаехов»
30:38 – вопрос слушателя о социальной ответственности бизнеса – «Одного Галицкого на город мало»
33:03 – вопрос от слушательницы: Как относятся к русским в Нальчике сейчас?
34:42 – Про то, что члены клуба часто помогают инкогнито
36:37 – просьба слушательницы дать совет для знакомства с миллионером
37:28 – хорошо ли для Краснодара большое число «понаехов»
38:13 – куда пойти гостю в Краснодаре, про дефицит турпродукта и брендинг города
41:34 – На чем Данилкин делает окрошку