Как не уйти в запой во время кризиса и выйти замуж за миллионера в Краснодаре

Дмитрий Данилкин

В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева в программе «Все свои» на радио "КП"-Краснодар» был новый краснодарец Дмитрий Данилкин. Он приехал в город 13 лет назад из Нальчика - играть в рэгби и учиться в университете физкультуры. В итоге молодой человек стал серийным предпринимателем и преподает другим – как строить карьеру, открывать новое дело и работать командно. «Дотренировался» до того, что уже ездит по России в составе федерального проекта «Цифровой прорыв».

Говорили в программе об особенностях жизни на Кавказе, изучении кабардинского языка и местной кухне. Тема кубанской балачки тоже не прошла мимо. Много внимания уделили тому, как понять язык и ценности бизнеса. Об обучении и помощи коллег.

Данилкин с товарищем создали в Краснодаре представительство закрытого клуба «Эквиум». По словам Дмитрия наиболее активны в городе сейчас предприниматели, приехавшие из других регионов. Среди членов их клуба миллионеров «понаехов» - 80 процентов.

Отдельный разговор зашел о ведении дел в кризис. Как сохранить бизнес, как не отчаяться и не запить?

Оказалось, что в Краснодаре большая проблема - просветительский досуг. По словам Данилкина очень мало предложений интересного турпродукта. И над этим он сейчас с друзьями также работает.

Тайм-коды подкаста:

00:48 – представление гостя и разгадка его «Щастья»

02:38 – как Дмитрий попал в Краснодар. Инфиз и балачка

03:48 – рубрика «Так отож!». Что такое «пучка»?

04:15 – про родной добрый Нальчик, кабардинский язык и особенности жизни в кавказском городе

08:52 – про кухню кабардинцев и балкарцев

09:48 – Про акселераторов, коучей и т.п. Что делают трекеры

12:53 – О федеральном цикле хакатонов «Цифровой прорыв»

14:26 – Как учиться, уча других. Творческая реализация как способ заработка

17:58 – Как перестроил бизнес во время карантина

18:45 – Серийность бизнеса и главный вывод из кризиса

19:31 – рубрика «Любо знаты!» про антиалкогольное движение в 1913 году

20:25 – Кто поможет не уйти в запой во время карантина

23:33 – Почему клуб для миллионеров закрытый

27:21 – Самое сложное в бизнес-коммуникациях

28:53 – как вступить в клуб успешных бизнесменов и почему там много «понаехов»

30:38 – вопрос слушателя о социальной ответственности бизнеса – «Одного Галицкого на город мало»

33:03 – вопрос от слушательницы: Как относятся к русским в Нальчике сейчас?

34:42 – Про то, что члены клуба часто помогают инкогнито

36:37 – просьба слушательницы дать совет для знакомства с миллионером

37:28 – хорошо ли для Краснодара большое число «понаехов»

38:13 – куда пойти гостю в Краснодаре, про дефицит турпродукта и брендинг города

41:34 – На чем Данилкин делает окрошку