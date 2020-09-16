Выплаты на детей в Краснодарском крае 2020: срок подачи заявлений истекает 30 сентября

Рассказываем подробнее, как оформить выплаты на детей в Краснодарском крае 2020. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жителям Кубани, воспитывающим детей, дали две недели на раздумья. Те из родителей, кто не подаст на получение «коронавирусных» доплат до конца месяца, останется без денег. Рассказываем подробнее, как оформить выплаты на детей в Краснодарском крае 2020.

Весной в связи с распространением COVID-19, чтобы жителям на карантине было проще, появились дополнительные федеральные меры господдержки. Их создали для семей с детьми. Первая выплата на детей до 3 лет - 5 тысяч рублей начислялись ежемесячно за апрель, май, июнь. Также можно получить единовременно десять тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Еще одна мера поддержки для семей с детьми до 16 лет - плюс еще десять тысяч рублей.

Тот, кто ранее их получил, претендовать на очередную помощь уже не может. Если же родители еще не успели их оформить, тогда стоит поторопиться.

- 30 сентября – последний день подачи заявлений, - напоминают в администрации Краснодарского края.

НА ЗАМЕТКУ

- Выплата с 3 до 16 лет назначается на детей, рожденных с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 года, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю Владимир Обиход. - Обратиться за выплатой можно не ранее того месяца, в котором ребенку исполнилось 3 года.

Кроме того, если ребенок родился в сентябре 2017 года, то в сентябре 2020 года у родителей возникло право на дополнительную единовременную выплату с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

ВАЖНО!

Это можно сделать в личном кабинете на портале Государственных услуг - gosuslugi.ru. Формы заявлений на выплаты на детей до трех лет и с трех до 16 лет размещены на портале. Выплата на детей до 16 лет назначается без дополнительных заявлений.