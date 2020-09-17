В Горячем Ключе во время забора анализа на коронавирус жильцы дома заперли медсестру

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Этот неприятный инцидент произошел в Горячем Ключе. Медсестра поликлинического отделения местной горбольницы Алиса К. (имя изменено - Авт.) вышла на дежурство. Девушка должна была заехать к нескольким жителям города, у кого появились симптомы, похожие на коронавирус. Во всех подобных случаях у людей берут анализы, чтобы удостовериться - это COVID-19 или другое вирусное заболевание.

Алиса постучалась в один из частных домов по адресу, который был указан в ее списке. Открыла дверь женщина, которая провела медсестру в комнату.

Там работник больницы достала из своего чемоданчика инструменты, чтобы взять мазок у детей и их матери. Вот только женщина категорически была против.

- Хозяева дома повели себя агрессивно. Все дело в том, что во время манипуляции мама возражала против использования тупфера. Требовала заменить его на шпатель, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в больнице Горячего Ключа.

Никакой ошибки медсестра не допустила. Для того, чтобы взять анализ на коронавирус, часто используется тупфер. Это такой стерильный зонд-тампон, который состоит из марли, ваты или другого пористого материала. Его, кстати, активно применяют в бытовой гигиене, а также в хирургии.

- Медработник попыталась объяснить, что и тот, и другой инструментарий подходит для данной манипуляции. Но такой ответ супругов не устроил, - добавляют коллеги медсестры.

В грубой форме они начали препираться с Алисой. Девушка пыталась уладить конфликт, успокоить семью.

- Медицинская сестра предложила отказаться от сдачи анализа, - рассказывают в больнице города. - Но жильцов дома это предложение привело в ярость. Тогда они взяли и заперли медсестру в доме, продолжая ей хамить.

Алису это привело в шок. С трудом, но ей удалось выбраться из плена. Вернувшись в больницу, девушка рассказала о случившемся. В ситуации уже разбирается полиция по заявлению администрации медучреждения.

- Виновные понесут наказание, - уточнили в больнице. - Жаль, что самоотверженный труд не ценится, а честь медицинских работников втаптывается в грязь пациентами, уверенными в своей безнаказанности.

КОММЕНТАРИЙ МВД

- В ОМВД России по Горячем Ключу сообщение зарегистровано, на данный момент проводится проверка, - уточнили «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.