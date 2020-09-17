Виды просто космос: В Анапе зацвел солерос

Фото: instagram.com/rinaruss

- Виды просто космос! - именно так отзываются местные жители и туристы, когда мимо лимана в районе станицы Благовещенской в Анапе.

Именно здесь зацвел солерос. Это такое травянистое растение семейства амарантовых. Кстати, его считают солевыносливым. Солерос отлично себя чувствует даже в таких местах, как солончаки, берега соленых рек и озер, морские побережья. Можно его встретить также на засоленных залежах, на высоте до 3,9 километра над уровнем моря.

Фото: instagram.com/rinaruss

Произрастает растение на побережье Балтийского моря, на Дальнем Востоке, юге Сибири, встретить можно и на Черном море.

Прямо сейчас в Краснодарском крае идет активный период цветения, так что Витязевский лиман «покраснел». Дело в том, что именно осенью зеленый цвет солероса сменяется на багряно-красный, а на макушках стеблей образуются соцветия. В итоге местность, где произрастает это растение, преображается - издалека и, правда, кажется, что это «марсианские пейзажи».

Фото: instagram.com/rinaruss

Сделать снимки на память здесь стараются и местные жители, и туристы. Фотосессия на фоне ярко-красных полей выглядит очень эффектно.

Фото: instagram.com/jarneba_

ВАЖНО!

Стоит сказать, что это красивым растением насладиться смогут далеко не все - у некоторых людей оно вызывает аллергию.

Фото: instagram.com/rinaruss

НА ЗАМЕТКУ

Как добраться до «марсианских пейзажей»

Из Анапы в Витязево идет маршрутка №114. Вам нужно выйти на улице Лиманной и пройти вниз до конца. Там начинается лиман и необъятные «полыхающие поля».