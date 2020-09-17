Раньше-40 минут, теперь-3 часа!: автомобилисты на подъезде к Сочи попали в огромную пробку

Фото КП Кубань

17 сентября во второй половине дня в огромную пробку попали автомобилисты на трассе между Лоо и Сочи по направлению к центру города.

Причина в дорожных работах на трассе, которые затеяли во время пикового трафика.

Фото КП Кубань

На дороге введено реверсивное движение. На карте Яндекс.Пробки участок дороги отмечен интенсивным красным цветом.

Автомобилисты, застрявшие здесь, возмущены происходящим.

Фото Яндекс.Пробки

-Скорость 10 км/с. Машины не двигаются. Расстояние, которое раньше преодолевали за 40 минут, теперь занимает 3 часа. В пробке стоят в основном иногородние машины. Много машин с маленьким детьми. Хотите отдыхающих - проводите дорожные работы не в пик сезона,- пишут водители в соцсетях.