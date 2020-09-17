Работники АО «Черномортранснефть» приняли участие в мотопробеге по местам боевой славы в год 75-летия Победы

Фото: предоставлено пресс-службой Черномортранснефть.

Работники АО «Черномортранснефть» в год 75-летия Победы, в рамках мотодвижения созданного в системе Транснефть, приняли участие в мотопробеге по местам боевой славы.

Клуб «Мототранснефть» был организован в 2019 году и объединил работников организаций системы Транснефть от Находки до Приморска. Мотопробег стартовал 6 сентября. Участники посетили 32 населенных пункта.

Фото: предоставлено пресс-службой Черномортранснефть.

В г. Новороссийске колонна мотоциклистов во главе с генеральным директором АО «Черномортранснефть» Александром Зленко посетила памятник «Расстрелянный вагон», памятный знак воинам 81-1 Краснознаменной морской стрелковой бригады в Грушовой балке и братскую могилу 2257 советским воинам в поселке Неберджай. Мотоциклисты возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших солдат в Великой Отечественной войне.

Фото: предоставлено пресс-службой Черномортранснефть.

Далее участники патриотического пробега проедут по местам боевой славы и посетят мемориальные комплексы, расположенные в 8 городах Краснодарского края. После чего присоединятся в коллегам-участникам мотопробега в г. Брянск, Великие Луки и Санкт-Петербург. Конечной точкой патриотической акции волонтеров мотодвижения ПАО «Транснефть» станет столица страны.