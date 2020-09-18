«Был ранен блеснами»: На Кубани спасатели помогли лебедю выбраться из рыбацких снастей

Фото: instagram.com/kuban_spas

Жители села Шедок Мостовского района заметили барахтающегося лебедя посреди водоема. Сразу не придали значения, а через два дня поняли, что птица за что-то зацепилась. Было видно, что пернатый пытается взлететь, но тут же опускает голову от бессилия. Неравнодушные селяне осознав, что сами не справятся, вызвали на место спасателей.

- Сигнал спасателям поступил 16 сентября во второй половине. Местные жители сообщили, что молодой лебедь запутался в рыбацких снастях. Несчастная птица просидела в центре водоема два дня, и улететь не смогла, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в «Кубань – СПАС».

Фото: instagram.com/kuban_spas

На помощь лебедю приехали специалисты Псебайского отряда «Кубань-СПАС». Они надели специальные комбинезоны, аккуратно подошли к птице и распутали леску. На перышках были видны следы крови.

- Оказалось, что в крылатого шипуна вонзились две блесны, в крыло и шею, - рассказали «КП» - Кубань» спасатели.

Фото: instagram.com/kuban_spas

Первую помощь пострадавшей птице оказали на берегу - вытащили блесна, раны обработали антисептиком. Но лебедь был настолько измучен, что улететь не смог. Забрать на реабилитацию к себе домой изъявил желание местный житель. Спасатели передали птицу мужчину, он в свою очередь пообещал выкормить лебедя, а когда пернатый наберется сил, выпустить на волю.