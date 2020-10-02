«Горы хороши, но я больше не каскадер»: актриса Ольга Кабо поделилась впечатлениями от отдыха в Сочи

Ольга Кабо наслаждалась красками Сочи. Фото: Игорь Харитонов

Ольга Кабо несколько дней отдыхала в Сочи вместе с сыном. Они жили в отеле на горном курорте «Роза Хутор».

Одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа, мама двоих детей, 22-летней дочери Татьяны и 8-летнего сына Виктора, поделилась с «КП» - Кубань" секретом, как ей удается совмещать семейную жизнь с большими творческими проектами.

С сыном актриса ходила в походы. Фото: Игорь Харитонов

- Я никогда не делила себя на женщину-мать и на актрису-профессионала. Если я не востребована на работе, не смогу чувствовать себя счастливой женщиной. И, наоборот, если у меня не будет надежного тыла, не смогу полностью углубиться в творчество. Для меня очень важно быть реализованной в профессии: я с удовольствием соглашаюсь на съемки и гастроли- это мне необходимо, как воздух. А дом- это то место, куда я всегда стремлюсь вернуться.

...И катались на собаках. Фото: Игорь Харитонов

Наше интервью состоялось на горнолыжном курорте, где, кажется, воздух пропитан спортивным духом. Единственная женщина-актриса - член Ассоциации каскадёров России увлекается спортом?

- Не скажу, что я очень спортивный человек. Мне не хватает организации- иногда, если честно, ленюсь, или просто не хватает времени. Но, когда возникает пауза в работе, я очень люблю плавать. Если я на море, как сейчас в Сочи, могу часами плавать и наслаждаться водной стихией, - призналась Ольга Кабо. – Не могу представить себе год без моря, оно питает, насыщает меня энергией, вдохновляет. А ещё я заядлая наездница. Обожаю конный спорт, уже много лет занимаюсь выездкой. У меня даже есть собственный жеребец тракененской породы по кличке Покровитель. Он стоит в загородном подмосковном конно-спортивном клубе «Отрада», и раз неделю, когда я в Москве, с удовольствием устраиваю себе занятия верхом. Покровитель очень спокойный, мой тренер Наталья его специально так воспитывают, под меня, чтобы я уверенно чувствовала себя в седле. После появления Виктора в моей жизни я стала более осторожной, не хочу рисковать, а мои каскадерские подвиги остались в прошлом, в «истории», так сказать...

В Сочи они познавали горы. С сыном побывали в парке водопадов «Менделиха», заглянули в этно-хутор «Шишин двор», на «Хаски Хутор», прокатились на Родельбане.

- Я с восторгом распахивала утром окно гостиничного номера и буквально захлебывалась красоткой Красной Поляны. В отличии от Москвы, где почти всегда серость, здесь просто буйство цвета! - улыбнулась актриса.

Ольга рассказала, что в горах сын проявил небывалую выносливость. Он совершил со взрослыми несколько восхождений и ни разу не пожаловался на усталость.

- В культурно-этнографическом центре «Моя Россия», что на курорте «Роза Хутор» поразил павильон Бурятии: нас встречали не хлебом-солью, а, по бурятским обычаям, преподнесли хадак - шёлковый символ гостеприимства. А еще напоили необыкновенно ароматным зеленым чаем с молоком, - делится впечатлениями Ольга Кабо. - Мне кажется, что эти четыре дня, которые мы провели на Роза Хутре, и то, с какой заботой и любовью нас принимали, навсегда останется в памяти. Незабываемые впечатления и восторг от знакомства с краем!

Таких красок, как в Сочи, в Москве нет, говорит актриса. Фото: Игорь Харитонов

Актриса пожаловалась, что очень скучает без работы, хотя во время пандемии времени зря не теряла. Она репетировала онлайн, на интернет платформе, совместный с Чеченским национальным театром им Нурадилова спектакль «В горы за тобой», и уже в августе, когда стал возможен въезд в Грозный, сыграла премьеру! И даже съездила с этим проектом на Театральный Фестиваль «Крымская осень» в Ялту.

А теперь ждёт новых предложений и с удовольствием помогает сыну в учебе, ведь Виктор в сентябре пошёл во второй класс!