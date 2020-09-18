Краснодар – Химки 18 сентября 2020 - 7:2. Прямая онлайн-трансляция матча 8 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Прямая трансляция матча Краснодар - Химки начнется 18 сентября в 20:00 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

В матче 8 тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает «Химки». По итогам 7 туров РПЛ «быки» набрали 11 очков и занимают седьмую строчку в таблице. У подмосковной команды только три очка и предпоследнее 15 место. Прямая онлайн-трансляция матча Краснодар - Химки начнется 18 сентября в 20:00.

В прошлом туре «Краснодару» была присуждена техническая победа над «Ротором», а «Химки» уступили в Екатеринбурге – 1:3.

Статистика личных встреч Краснодар - Химки 18 сентября 2020

«Краснодар» и «Химки» встречались дважды в истории. Это было в 2010-м году в Футбольной национальной лиге. Оба матча того сезона завершились вничью – 1:1 и 0:0.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Химки 18 сентября 2020

Букмекеры считают «Краснодар» явным фаворитом предстоящего матча.

Прогноз на матч Краснодар - Химки 18 сентября 2020

«Краснодар» победит с разницей в один или два мяча.

Составы команд на матч Краснодар - Химки 18 сентября 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Краснодар - Химки 18 сентября 2020

Матч Краснодар - Химки начнется 18 сентября 2020 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар - Химки 18 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Химки можно будет посмотреть с 19:55 на телеканале Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар - Химки 18 сентября 2020

Трансляция матча Краснодар - Химки 18 сентября 2020 и начнется в 20:00 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер».