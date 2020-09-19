Коронавирус в Краснодарском крае на 19 сентября 2020 года: прирост заболевших не позволяет отменить ограничения

Число заболевших не снижается

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае. Сообщаем важные новости, связанные с распространением коронавируса в регионе.

Количество заболевших коронавирусом в регионе растет. За минувшие сутки число граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 92 пациента.

10069 пациентов выписаны из больницы с выздоровлением. Из них за последние сутки - 52 человек.

- 37 человек находится в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения региона. - Еще пятеро – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ситуация с заболеваемостью, по словам эпидемиологов, находится под контролем. Чтобы удержать его, решено продлить режим повышенной готовности и оставить все ковидные ограничения. В первую очередь, оставили запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, сохраняется режим самоизоляции - его обязаны соблюдать жители края старше 65 лет, а также тем, кто находится в группе риска. По-прежнему, в общественных местах жители Кубани должны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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