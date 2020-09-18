Краснодар разгромил Химки со счетом 6:2 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» разгромил «Химки» на домашней арене со счетом 7:2 в матче восьмого тура РПЛ. В первом тайме на гол Берга и дубль Классона своим дублем отметился Корян. Во втором тайме шансов гостям не оставили Вильена, Кабелла, Уткин и Сулейманов.

Первый тайм

В первом тайме команды выдали голевую феерию, наколотив пять мячей на двоих. Сначала вперед вышел «Краснодар». На 19-й минуте Берг получил право пробить пенальти после того, как Лапочкин пошел смотреть повтор игры рукой защитника «Химок». Лантратов с ударом шведа справился, но Берг был первым на добивании.

После первого гола «Краснодар» еще сильнее стал давить на оборону «Химок». Это привело к целому ряду голевых моментов, в итоге Классон смог удвоить преимущество хозяев поля. Казалось, что «быки» добились комфортного преимущества, сделав игру уже к 23 минуте.

Однако на 27-й минуте Корян блестяще пробил из-за пределов штрафной, отправив мяч в дальнюю девятку. Красивейший гол вернул в игру интригу – 2:1.

В концовке первого тайма «Химки» получили право на пенальти. Лапочкин снова прибегнул к помощи ВАР. Обсуждение было долгим, но 11-метровый был назначен. Корян подошел к мячу, но Сафонов справился с ударом. Правда, арбитр остановил игру и сообщил, что пенальти нужно перебить.

Со второй попытки Корян забил – 2:2. «Краснодар» провел концовку тайма активно и смог снова получить преимущество. Классон оформил дубль на 45-й минуте с передачи Реми Кабелла. Француз покатил в центр от лицевой, Классон в касание пробил Лантратова.

Второй тайм

Вторая половина встречи началась с гола Берга, но взятие ворот отменил Лапочкин. Проверка ВАР подтвердила совсем небольшой офсайд. «Краснодар» не стал делать из этого катастрофу и продолжил гнуть свою линию.

Это привело к очередному голу. Игроки атаки «быков» организовали красивую атаку, мяч, не касаясь земли от Рамиреса дошел до Вильена, который был точен – 4:2.

У «Химок» шансов в атаке почти не было, а «Краснодар» наращивал преимущество. На 62 минуте Классон в касание пяткой перевел мяч на Кабелла, француз красивым ударом отправил мяч в дальний угол 5:2.

В середине тайма «Краснодар» сделал первые замены. Вместо Рамиреса и Кабелла вышли на поле Смольников и Уткин.

Именно Уткин установил теннисный счет на табло – 6:2. Лапочкин сначала зафиксировал офсайд, но проверка ВАР показала, что никого вне игры не было.

Тренерский штаб хозяев обновил состав. На поле вышли Сперцян, Кутовой и Сулейманов. Шапи на 89-й минуте установил окончательный счет, оказавшись первым на добивании. Невероятные 7:2!

Уже во вторник Краснодару играть с ПАОКом в Лиге Чемпионов. К важнейшему матчу сезона горожане будут готовиться в хорошем настроении.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – Химки 7:2 (3:2). Голы: Берг, 19, Классон, 23, 45, Вильена, 52, Кабелла, 62, Уткин, 74, Сулейманов, 89 – Корян, 27, 42 (пен.)

Статистика игроков

Статистика матча Краснодар - Химки

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес (Смольников, 69), Классон (Сулейманов, 76), Олссон, Кайо, Вильена (Сперцян, 76), Кабелла (Уткин, 69), Вандерсон, Берг (Кутовой, 79).

Химки: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Трошечкин, Ломовицкий (Гапон, 77), Боженов, Полярус (Алиев, 58), Куат, Дядюн (Сигневич, 46).

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Предупреждения: Тихий, 18.

18 сентября. Стадион «Краснодар». 10 554 зрителя.