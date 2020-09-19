Убийца в розыске: под Краснодаром расстреляли топ-менеджера риэлторского агентства и его жену

Тела убитых обнаружили 17 сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

Громкое убийство в пригороде Краснодара шокировало жителей поселка Березового. Здесь, в одном из колодцев обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову. Позже выяснилось, что убиты топ-менеджер крупного риэлторского агентства «Аякс» Олег Чередниченко и его супруга.

- Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара регионального управления СК по факту гибели 55-летнего мужчины и его 54-летней супруги в поселке Березовом возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив совершенного преступления, - сообщают в краевом следственном управлении СКР.

По неподтвержденным пока данным, убийство произошло около 21:00 16 сентября. Супруги пошли провожать гостившего у них 17-летнего сына, но домой не вернулись. Дедушка, живший в одном доме с парой, позвонил внуку и попросил его вернуться на поиски родителей.

Рядом с домом он обнаружил кровавые следы и стреляную гильзу. Следы привели молодого человека к колодцу, в который предположительный убийца сбросил тела.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что в тот вечер за супругами следил неизвестный человек в маске, на кадрах видно, как он покидал район места преступления. Известно, что рост предполагаемого убийцы 175-180 сантиметров, ориентировка направлена во все отделения полиции региона. Поиски продолжаются.

- Ход расследования находится на личном контроле у исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК по краю Андрея Маслова, - уточняют в СУ СК.

Олег Чередниченко был полковником в отставке Фото: личная страница Facebook Фото: с личной страницы в facebook

Убитый Олег Чередниченко окончил Суворовское училище, служил в вооруженных силах и в органах внутренних дел, имел звание подполковника запаса. В риэлторском агентстве «Аякс» он руководил отделом новостроек и курировал взаимодействие с застройщиками, непосредственно с клиентами-покупателями не работал.

Основными задачами отдела были установление и поддержание партнерских отношений с застройщиками и информирование сотрудников агентства о строящихся объектах и условиях их продажи.