Трое погибших: лихач на BMW, врезавшийся в столб в Краснодаре, скончался на месте

В аварии с БМВ погибли три человека Фото: Предоставлено очевидцами

Жертвами аварии в Юбилейном микрорайоне Краснодара стали три человека. Днем 19 сентября автомобиль BMW M4 на огромной скорости врезался в бетонную опору линий электропередач на проспекте Чекистов.

- Авария произошла в 15:45. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, двигаясь в сторону бульвара Платанового. Водитель и пассажир погибли на месте, еще один пассажир скончался по пути в лечебное учреждение. Третий пассажир госпитализирован. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, - сообщают в УМВД Краснодара.

Удар был такой силы, что автомобиль смяло практически полностью, а бетонный столб сломался и наклонился над проезжей частью, движение по проспекту Чекистов было затруднено. Извлекали тела из искореженного авто сотрудники Кубань-СПАС.

Очевидцы сообщают, что за несколько минут до аварии водитель дрифтовал в районе кольца у Храма Рождества.

Как стало известно КП, BMW M4 Coupe F82 2014-го года выпуска был приобретена 23-летним жителем Краснодара в начале июня, до этого автомобиль был зарегистрирован в Волгоградской области. Автомобиль оснащен двигателем объемом три литра и мощностью 431 лошадиная сила.

Владелец автомобиля по имени Дмитрий не раз хвастался своим подписчикам в инстаграме своей агрессивной манерой вождения. Молодой человек грубо нарушал правила дорожного движения, в том числе и на проспекте Чекистов.

На видеозаписи, опубликованной в апреле 2017 года, Дмитрий за рулем другого автомобиля также с дрифтом входил в разворот на проспекте Чекистов.