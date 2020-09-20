Коронавирус в Краснодарском крае на 20 сентября 2020 года: «знакомый из администрации» оказался не прав, обещанный карантин не ввели

Карантин в Краснодарском крае с 20 сентября никто не вводил Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 20 сентября 2020 года. Этот день настал. Именно 20 сентября многие ждали объявление нового карантина в Краснодарском крае, распространяя в соцсетях и мессенджерах сообщения от «знакомого из администрации».

На деле же эта информация оказалась не более, чем слухом. Карантин в Краснодарском крае 20 сентября не объявили. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности и масочный режим для общественных мест, эти ограничения продлили до 2 октября.

Тем временем, количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае за последние сутки выросло на 94, почта половина из них – жители Краснодара.

За период пандемии коронавирус в регионе подтвердился у 12937 человек, из которых уже выздоровели 10164 пациента. При этом 241 человека спасти не удалось, за последние сутки ушли из жизни шесть человек с COVID-19

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 44 больных, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в министерстве здравоохранения края.

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