Под Краснодаром полицейский сбил 16-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП

Авария произошла вечером.

Смертельное ДТП случилось в станице Старокорсунской, что находится под Краснодаром, накануне вечером. На улице Красной компания школьниц переходила дорогу на зеленый свет. Девочки шли по пешеходному переходу. В какой-то момент на горизонте появилась машина, которая летела с огромной скоростью. Уже через секунду на глазах у подруг автомобиль сбил 16-летнюю Алису К. (имена здесь и далее изменены - Авт.).

Удар, как говорят очевидцы, был такой силы, что подростка отбросило на несколько метров. Испуганные подруги закричали и стали звать на помощь. К месту аварии начали сбегаться очевидцы. В этот момент послышался визг покрышек - виновник ДТП надавил на газ и скрылся с места аварии.

По словам свидетелей аварии, водитель размахивал корочкой, утверждая, что он работает в органах.

- Девочка не двигалась и была без сознания. Мы вызвали скорую, но понимали, что, похоже, уже поздно. Когда медики приехали на место, то сразу зафиксировали смерть, - рассказывает «КП» - Кубань» очевидец. - Номера не запомнили, но это серая Kia Rio. Надеемся, что на том перекрестке были камеры.

Пока врачи пытались реанимировать Алису, водитель поврежденной машины поспешил в мастерскую. То ли скрывать следы ДТП, то ли просто, как ни в чем не бывало, решил заняться ремонтом.

Полиция проводит служебную проверку и выясняет, действительно ли парень их сотрудник.

Но планам парня не суждено было сбыться. Его машину нашли на СТО. По словам очевидцев, во время задержания, виновник ДТП утверждал, что работает в органах. Он размахивал «корочкой» и уверял, что ему все сойдет с рук. Пока, правда, информация об этом под сомнением. Как удалось узнать «КП» - Кубань», 24-летний Александр Г. родом из Краснодара. Как сам молодой человек указывает на своей странице в соцсетях, учился он Армавирском лингвистическом социальном институте.

КОММЕНТАРИЙ МВД

Сведения о нахождении за рулем полицейского проверяется и в краевом главке. После аварии в ведомстве сообщили о назначенной проверке.

- Организована служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.