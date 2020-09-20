«Надеемся, что найдут подонков!»: Риелторская компания прокомментировала загадочное убийство своего сотрудника и его супруги

Тела убитых Олега Чередниченко и его супруги Ирины обнаружили 17 сентября.

Жестокая расправа в пригороде Краснодара шокировало не только жителей поселка Березового, но и коллег убитых. В одном из колодцев обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову. Убиты топ-менеджер крупного риэлторского агентства «Аякс» Олег Чередниченко и его супруга. 17 лет своеи жизни мужчина проработал в компании в качестве руководителя офиса и начальника отдела продаж первичного рынка.

Фото с места ЧП.

Спустя три дня после случившегося риелторская компания прокомментировала загадочное убийство сотрудника и его супруги.

- Сегодня мы - родственники, друзья, сослуживцы - прощаемся с ними… Мы в отчаянии. Мы не можем понять, у кого поднялась рука на этих умных, красивых, добрых, позитивных людеи , - говорит генеральный директор Александр Кутченко. - Олег - не просто сотрудник компании. Он был моим близким другом, мы дружили семьями лет 25.

В прошлом Чередниченко, как оказалось, блестящии офицер, прослужившии 12 лет в Вооруженных Силах и 9 лет - в системе МВД. Уволился он подполковником, после чего сразу пришел работать в риелторскую контору.

Олег Чередниченко был полковником в отставке Фото: личная страница Facebook Фото: с личной страницы в facebook

- Олег и Ирина - умные, красивые, добрые люди. Прожили вместе 34 года. Удивительно гармоничная пара, - продолжает Александр Кутченко. - Я говорю это не потому что их уже нет, а потому что они были именно такими. Олег - любимец компании, веселыи , с тонким чувством юмора, чуткии . Был, были… Страшные слова! У Олега остались родители и два взрослых сына.

- Мы верим, что наши правоохранительные органы наи дут этого подонка (или подонков), которыи поднял руку на наших друзеи , - добавляет Александр Кутченко. - И окажем им в этом максимальную помощь.

Кому могла перейти дорогу пара, пока не ясно. Записи с камер видеонаблюдения показали, что в тот вечер за супругами следил неизвестный человек в маске. На кадрах также видно, как он покидал район места преступления. Сейчас следователи пытаются докопаться до истины и опрашивают всех, кто что-либо видел или слышал.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Убийца в розыске: под Краснодаром расстреляли топ-менеджера риэлторского агентства и его жену

Громкое убийство в пригороде Краснодара шокировало жителей поселка Березового. Здесь, в одном из колодцев обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову. Позже выяснилось, что убиты топ-менеджер крупного риэлторского агентства «Аякс» Олег Чередниченко и его супруга (читайте далее)