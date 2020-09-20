В Сочи 90-летний пенсионер прыгнул с банджи с высоты более 200 метров и установил рекорд

Фото: instagram.com/skyparkajhackettsochi

Ветеран Великой Отечественной войны Борис Михайлович Графов уже стал завсегдатаем сочинского Скайпарка. Пенсионер регулярно прилетает из Москвы на курорт, чтобы насладиться отдыхом. Пока его ровесники греют косточки на пляже в ожидании обеда в санатории, 90-летний экстремал прыгает с высоты.

Это увлечение для себя Борис Михайлович открыл не так давно. Раньше любил танцы, не раз прыгал с парашютом. А с 2017 года «подсел» на банджи джампинг, по-русски, это прыжки с тарзанки. Только высота здесь ого-го!

На днях Борис Графов вновь решил развлечься, прыгнул с одной из самых высоких банджи Европы. Платформа, откуда летят вниз все любители адреналина, расположена в середине моста Скайбридж. Это один из самых длинных пешеходных подвесных сооружений в мире, под которым протекает река Мзымта.

Перед самым полетом пенсионер чувствовал себя отлично. Никакого мандража не было. Еще бы - ведь это его девятый пряжок!

Когда необходимое снаряжение закрепили, Борис Графов решил прочитать замечательное стихотворение про про красоты Ахштырского ущелья и Сочинского национального парка.А уже через минуту летел в пропасть, наслаждаясь каждой секундой свободного падения. Вот это нервы!

- Наш рекордсмен прилетает в Сочи только лишь ради этого 207-метрового свободного полета! - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы. - Девять прыжков - это абсолютный рекорд для такого почтенного возраста.

Кстати, после очередного рекорда Борис Михайлович заявил, что не прощается. Обещает через время снова приехать за острыми ощущениями.

- Когда ты летишь, ты не знаешь, куда ты летишь, но ощущения прекрасные, - делится эмоциями Борис Михайлович.