Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 сентября 2020: Число зараженных в регионе перевалило за 13 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 сентября 2020.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 сентября 2020 года. Каждый день общее число зараженных прибавляется. По последним данным, заразились 94 человека. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 13031 новый случаев заболевания.

- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 229,6, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - Выздоровели 10186 пациентов, в том числе за последние сутки 22 человека.

Статистика по заразившимся в Краснодарском крае Инфографика: Яндекс.

Стоит отметить, что ранее аналитик по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил об опасной тенденции с COVID-19. Он сгруппировал регионы по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости. Эти цифры показывают, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается. По расчетам эксперта, в Краснодарском крае наблюдается стабильная ситуация. Регион отнесен в «светло-зеленую» группу, где индекс заболеваемости порядка 1.

Статистика по выздоровевшим в Краснодарском крае Инфографика: Яндекс.

Несмотря на это, жителям Кубани напоминают о соблюдении масочного режима - средства защиты нужно надевать в магазинах и общественном транспорте. В случае, если вы зайдете без повязки, в автобусе, троллейбусе и трамвае вам ее выдадут абсолютно бесплатно. Стоит, только попросить.

Коронавирус в Анапе 21 сентября 2020

В Анапе за последние сутки новых пациентов с подтвержденным коронавирусом не выявили.

Коронавирус в Сочи 21 сентября 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 13.

Коронавирус в Геленджике 21 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа никто не заболел.

Коронавирус в Туапсе 21 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19.

Коронавирус в Ейске 21 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа один новый случай заболевания.