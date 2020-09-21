Мэр Краснодара уволил двух заместителей и ряд других чиновников

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В понедельник, 21 сентября, в администрации Краснодара прошло аппаратное совещание. Оно закончилось кадровыми перестановками. Мэр города Евгений Первышов объявил о разрыве контракта с двумя вице-мэрами, также глава краевого центра уволил ряд других чиновников.

- Мы видим со стороны краснодарцев запрос на обновление команды, которая занимается развитием города, - отметил Первышов и перечислил должностные лица, которые больше не будут работать в администрации на своих должностях.

От занимаемых должностей освобождены первый заместитель главы Виталий Косенко, заместитель о вопросам молодёжной политики, физической культуры и спорта Алексей Удовенко, начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников, глава Западного округа Александр Кучмин и его заместитель Валерий Зубенко, заместитель главы Прикубанского округа Роман Бигоцкий, глава Елизаветинской администрации Вангелий Политиди, глава Березовской администрации Валерий Золотоверх.

- Мы с вами разрываем контракт. Я надеюсь, что ваш профессиональный управленческий опыт еще пригодится администрации. Безусловно, вы сделали очень много для Краснодара. Мы еще найдем возможности продолжить с вами трудовые взаимоотношения, но городу требуются перемены, - акцентировал мэр. - Мы многое сделали вместе. Но нужно сделать еще больше, действовать быстро и эффективно.

Стоит отметить, что каждому из уволенных чиновников может быть предложена другая должность в администрации города или одного из округов.

Обновить команду Евгений Первышов решил после выборов. Представить новых заместителей мэра и других должностных лиц в администрации планируют в ближайшее время, а пока обязанности исполняют их заместители.