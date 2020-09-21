Версии убийства топ-менеджера риелторской компании и его жены в Краснодаре

Тела убитых Олега Чередниченко и его супруги Ирины обнаружили 17 сентября.

Расправа над топ-менеджером риелторской компании "Аякс" и его женой вызвала столь большой общественный резонанс, что обсуждения продолжаются до сих пор. Не установленный пока преступник застрелил Олега Чередниченко и его супругу Ирину, после чего сбросил их тела в канализационный колодец. Записи с камер видеонаблюдения показали, что в тот вечер за парой следил неизвестный человек в маске. На кадрах также видно, как он покидал район места преступления. Пока рассматриваются разные версии произошедшего - от бытовой до профессиональной.

На супругов мог напасть обычный грабитель. Злоумышленник хотел похитить деньги или ценные вещи у пары. Во время нападения мог даже получить отпор от главы семейства. А убить его решил уже в процессе, когда понял, что может быть рассекречен. С женщиной расправился заодно, чтобы убрать свидетеля.

Коллеги убитого предполагают, что застрелить Олега и его супругу могли его бывшие клиенты. Хотя никто из сотрудников компании не помнит, чтобы у мужчины были какие-то конфликты. По их словам, всегда был вежлив и с первых минут располагал к себе людей. Тем не менее, эту версию следователи тоже проверяют.

Не исключено, что убийцей могла двигать месть. Дело в том, что Олег Чередниченко - блестящий офицер, прослуживший 12 лет в Вооруженных Силах и 9 лет - в системе МВД. Уволился он подполковником, после чего устроился в риелторскую компанию. Врагов, когда Олег еще был в погонах, могло быть немало. Правда, кому мужчина перешел дорогу, неизвестно.

Проверяется также возможная причастность к убийству и самих сотрудников риелторской компании. Несмотря на то, что в коллективе у всех с Олегом сложились теплые отношения, правоохранители обязаны проверить все версии.

- Расследование уголовного дела продолжается, - говорят в СУ СК по региону. - Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив совершенного преступлени

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