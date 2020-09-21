Приют заблудших чаек: что стало с «дачей Сердюкова» в заповеднике под Анапой

Элитная недвижимость принадлежит строительной фирме, но не достраивается Фото: Максим ПЕСКОВ

Дом с участком в 0,9 гектара на самом берегу Черного моря стоит без хозяина. Вместительный коттедж должен был стать уютным и безопасным приютом в окружении уникальных пейзажей Утриша. Но в нем по сей день никто не живет.

Ее площадь - 0,9 га Фото: Максим ПЕСКОВ

В прошлом году Арбитражный суд Краснодарского края поставил неожиданную точку в споре Росимущества и военной прокуратуры за эту собственность с некой ООО "Ситиинтжиниринг".

Дело в том, что элитная недвижимость числилась в собственности Минобороны РФ, когда ведомством руководил скандально известный Анатолий Сердюков.

В споре с Росимуществом и прокуратурой за владение дачей победил владелец Фото: Максим ПЕСКОВ

- Оборонное ведомство заявило претензии на участок в 2013 году, а обратилось в суд спустя четыре года, когда все сроки давности миновали, - аргументировал тогда свою позицию Арбитражный суд Краснодарского края.

В итоге аннулировать договор продажи земли между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг» суд тоже не стал.

- Права, нарушенные сделкой это не восстановит, - заключил суд.

К слову, именно эта сделка была названа преступной. За нее экс-министр едва не поплатился свободой. В 2009 году действующий глава оборонного ведомства Сердюков направил мэру Анапы Татьяне Евсиковой (которая вскоре после скандала так же покинула свою должность), письмо. В нем он просил рассмотреть вопрос о передаче в собственность министерства летнего домика, сторожки и гаража в поселке Большой Утриш.

Но дом стоит бесхозным Фото: Максим ПЕСКОВ

В документе речь шла о бывшей базе отдыха «Динамо» на берегу Черного моря (общая площадь 93 сотки). Когда вопрос был вынесен на голосование, военное ведомство объясняло местным депутатам (а именно от них зависел исход дела), что планирует провести частичное перебазирование Черноморского флота из Крыма в Краснодарский край. А просимый участок земли нужен для строительства радиолокационной станции.

В итоге власти безвозмездно передали землю в собственность Минобороны.

Однако на балансе у военных участок пробыл недолго.

Места в Большом Утрише заповедные Фото: Максим ПЕСКОВ

- Указанное недвижимое имущество было безвозмездно получено военным ведомством для нужд обороны из муниципальных земель. Однако уже через пять месяцев без проведения каких-либо работ по размещению планировавшихся военных объектов этот земельный участок был выведен из состава силового министерства и продан по заниженной более чем на 56 миллионов цене одной из коммерческих компаний, - сообщала Главная военная прокуратура в 2013 году. - Материалы направлены для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По периметру дом обнесен колючей проволокой Фото: Максим ПЕСКОВ

Вскоре три уголовных дела были закрыты. А Анатолий Сердюков полностью реабилитирован.

Пустыми глазницами дом смотри прямо на море Фото: Максим ПЕСКОВ

Но дом, в который было вложено уже немало сил и средств, по-прежнему пустует. Владельцы (или нет!) из частной фирмы, которая, судя по выпискам из реестра налогоплательщиков, занимается строительством и монтажом, не были здесь много лет.

Предполагалось, что здесь у его хозяина будет свой пирс Фото: Максим ПЕСКОВ

- Территория «Змеиного озера» ограждена забором по всему периметру, - говорят местные жители. - Но стройка очевидно заморожена.