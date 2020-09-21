Обманула почти на 50 миллионов: На Кубани гендиректора одного из винодельческих предприятий подозревают в мошенничестве

Кадр, сделанный во время обысков. Фото: sledcom.ru

УФСБ России по Краснодарскому краю вычислили мошенников. По материалам ведомства СУ СК по региону возбудили уголовное дело в отношении гендиректора одного из винодельческих предприятий в Ейском районе. Руководителя, 47-летнего представителя учредителей предприятия и другие лица подозреваются в крупной афере, за которую они могут получить серьезный тюремный срок.

Как стало известно, сельскохозяйственным производителям предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. Эта поддержка работала в соответствии с программой по развитию сельского хозяйства Краснодарского края.

По данным следствия, в январе 2019 года генеральный директор винодельческого предприятия, а также представитель учредителя и иные лица решили провернуть аферу. Чтобы получить субсидии, им нужно предоставить в министерство сельского хозяйства документы, в которых будут обосновываться понесенные затраты.

- Руководитель предприятия заключила с предпринимателями фиктивные бестоварные договоры на поставку шпалеров (столбов, проволоки, якорей, кольев) на общую сумму свыше 58,7 миллионов рублей, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СК России. - Кроме того, были составлены фиктивные договоры подрядов на их установку и подвоз.

Фактически на земельных участках работы не выполнялись. Директор, зная об этом, в мае 2019 года все-таки подготовила и направила в краевое министерство документы для получения денег. В результате фигурантам была предоставлена субсидия - 49,5 миллионов рублей. Эту крупную сумму они разделили между собой и потратили на себя. О том, что их обман всплывет, явно не рассчитывали.

- В жилищах подозреваемых и их родственников, а также иных представителей винодельческого предприятия проведены обыски, - говорят в СК России. - Изъята интересующая следствие документация.

Сейчас проводится анализ всех договоров. Кроме того, следователь проводит необходимые следственные действия с подозреваемыми и лицами, в жилищах которых были проведены обыски.

- Выясняются обстоятельства совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности, а также полного круга лиц, его совершившего, - добавляют следователи.

В случае, если вина будет признана, то фигурантам дела грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.