Бабье лето в Краснодарском крае 2020: погода туристов не подведет

Солнце в избытке, но не будет уже изнуряющей жары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Резкое похолодание напугало жителей Краснодарского края. Выходить утром из дома в легких кофтах многим было непривычно, потому большинство прохожих шли в плащах и куртках. Однако синоптики говорят, что в регион все-таки возвращается жара. Узнали, каким будет бабье лето в Краснодарском крае 2020.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем начнет идти вверх. Начиная со среды, 23 сентября, ожидаются и вовсе августовские отметки - 28-30 градусов. Чуть прохладнее на Черноморском побережье +26-28 градусов.

Конечно, хоть сентябрьское возвратное тепло и называется бабьим летом, все-таки о высоких температурных отметках ночью пора забыть. После заката в крае будет уже довольно холодно. В кубанской столице температура выше 15 не поднимется, в целом, по региону она составит – 8-13 градусов.

При этом всю неделю метеорологи не ждут дождей, а если и сформируется туча, то лить будет не на всей территории региона, а лишь местами.

- Вплоть до среды, 23 сентября, осадков в крае не прогнозируем, - говорит начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК "ТЦМП ЧС" Александр Колесник. - Однако во второй половине недели возможны кратковременные дожди с грозами. Действовать они будут преимущественно по горной и предгорной частях края.

Больше всего жителей Кубани и других регионов волнует погода в октябре – успеют ли отпускники еще погреть косточки на берегу. Синоптики спешат обрадовать – на Черноморском побережье продолжается благодать.

- В последние дни сентября ожидается понижение температуры в регионе. Начнется классическая дождливая осень, по которой многие скучали. Днем отметки понизятся до 19-22 градусов, ночью – не выше 13-15 градусов, - говорит Александр Колесник. – Но на побережье еще можно успеть отдохнуть. Благодаря морскому климату, температура воды высокая. Там отдыхающие приход холода особо не почувствуют, хотя вечерами уже будет свежо.