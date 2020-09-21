Мурад Мусаев рассказал, что может помочь «Краснодару» обыграть ПАОК в Лиге Чемпионов

Мурад Мусаев - главный тренер ФК Краснодар Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев накануне матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов с греческим ПАОКом рассказал о том, чего он ожидает от предстоящей встречи.

— Будет большой матч. Только в играх такого накала, с такого высокого уровня соперником мы можем прогрессировать, видеть свой уровень. Мы ждали давно такой матч. Предстоит упорная борьба на каждом участке поля. Это будет важный день в истории клуба, - сказал Мурад Мусаев.

По словам тренера, команда сделала выводы из выступления на этой стадии Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, когда «Краснодар» уступил другому греческому клубу «Олимпиакосу» по сумме двух встреч со счетом 1:6.

- Мы сделали выводы, и постараемся не допустить этих ошибок, - говорит Мусаев.

Главный тренер «Краснодара» считает, что контроля мяча в мачте против ПАОК будет мало. Обыграть такого соперника возможно только благодаря быстрой игре и контролю во время переходов из обороны в атаку.

- В игре с ПАОКом важно играть быстро, важны переходные фазы из атаки в оборону и наоборот. Это будет ключевой момент, просто контроль мяча не позволяет иметь преимущество. Только убыстрение игры в каждой фазе может принести преимущество на каждом участке поля и моменты и для обострения игры, - сказал главный тренер «Краснодара».

В команде не пребывают в эйфории после разгрома «Химок» в РПЛ со счетом 7:2. «Краснодар» уже забыл эту игру и серьезно настраивается на один из важнейших матчей в истории клуба.

— У нас нет ни единого повода, чтобы переоценивать себя в чемпионате России. Мы не набрали столько очков, сколько планировали. Мы забили много «Химкам», набрали очки, но это игра, о которой мы уже забыли. Плюс сейчас возвращается группа лидеров после длительного отсутствия, и нам важно наладить взаимопонимание между ними, - акцентировал Мурад Мусаев.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ КРАСНОДАР - ПАОК

22 сентября. Краснодар – ПАОК. Стадион «Краснодар». Первый матч. Начало в 22:00 по московскому времени

30 сентября. ПАОК – Краснодар. Стадион «Тумба», Салоники. Ответная встреча. Начало в 22:00 по московскому времени.

Оба матча пройдут без зрителей.