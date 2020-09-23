Родники Кубани: можно ли доверять водоемам города?

Участники экспедиции прибыли в Колосистый. Фото: Влад Захаров.

Поселок Колосистый – живописный зеленый уголок в Прикубанском округе, окруженный полями подсолнухов. Неподалеку расположен пафосный микрорайон «немецкая Деревня» - любимое место прогулок для многих краснодарцев. В эти края мы и отправились в поисках чистой (или не очень) воды.

Напомним, это уже вторая экспедиция экологического проекта «Родники Кубани», созданного «Комсомольской Правдой» совместно с Кубанским бассейновым водным управлением.

Генеральным партнером проекта стала АО Мусороуборочная компания. Исследованием проб воды займутся специалисты экологической лаборатории «ЭкоДело».

Чтобы доехать из центра Краснодара до Колосистого потребуется менее часа – конечно, если нет пробок. Нам повезло, и мы добрались достаточно быстро. Хоть и пролегал наш путь по цивилизованным территориям, памятуя опыт прошлой экспедиции, для связи мы вооружились симками МТС. Мы вновь ехали на нескольких машинах, поэтому важно, чтобы все участники поездки были в зоне доступа. К тому же, форс-мажоры никто не отменял, поэтому лучше подготовиться заранее к сложной ситуации, когда от качества связи зависит, придет ли помощь или нет.

Чистота – дело каждого

Поскольку генеральным партнером проекта выступала АО Мусороуборочная компания, во время пути разговор плавно перешел на тему чистоты территории. Поводом стал живописный парк в Колосистом, который попался нам по дороге. «Сквер памяти героев-танкистов» был создан в честь защитников нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Но не только этим знаменит парк. Его история – доказательство, что один человек способен вдохновить целый район на благое дело.

И таким идейным вдохновителем стала обычная женщина, которая жила в Колосистом. Баба Катя – так звали ее местные жители – блокадница. Она, как никто другой, понимала, насколько страшное время выпало на долю того поколения. Потому и хотела она сохранить память о погибших защитниках и отдать им дань уважения. Для этого Екатерина Ивановна Кропова выходила в сквер, собирала мусор, оставшийся от посетителей, подметала дорожки. Вместе с ней заботились о чистоте и порядке и другие жители Колосистого. Ведь невозможно пройти мимо пожилого человека, который с таким трепетом относится к сохранению памяти героев. Жители Колосистого регулярно проводят здесь субботники, поддерживают порядок и чистоту этого прекрасного сквера. И все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной, конечно, тоже проходят в этом сквере…

Комплексный подход к общей проблеме

Представитель генерального партнера проекта, заместитель директора по развитию, главный эколог АО «Мусороуборочная компания» Галина Филатова уверена, что помочь природе и сохранить благоприятную экологическую обстановку можно только сообща. Каждый человек должен осознавать свою ответственность перед будущими поколениями. Ведь брошенный пластиковый пакет из супермаркета современным ребенком, может найти его правнук. Увы, пластик живет в пять раз дольше человека…

Оберегать природу должен каждый из нас, уверены сотрудники мусороуборочной компании.Фото: Влад Захаров.

- На наш взгляд, проект «Родники Кубани» - интересный и даже в своем роде уникальный. Все полагают¸ что родниковая вода самая чистая. Природные водоемы привлекают туристов, которые приезжают к нам со всех регионов. Но никто не знает, какая там вода на самом деле, поэтому исследования ориентированы на социально-значимый пласт информации. Результаты проекта «Родники Кубани» позволят не просто полагать, а «знать», какая вода бьет из сердца Кубанской земли, а также косвенно оценить возможное воздействие на подземные воды, что может стать сигналом для более пристального внимания к их состоянию, организации систематического наблюдения. Чистая вода – один из самых главных ресурсов в настоящее время на планете.

- Каковы, на ваш взгляд, самые уязвимые места экологии Кубани?

- Вопрос глобальный. Мне кажется, человек, который увлечен работой и болеет за свое дело, будет всегда говорить о нем. И мы не исключение.

Для нас, конечно, главное - это проблемы, связанные с отходами, созданием отходоперерабатывающей отрасли в целом. Нам необходимо правильное и цивилизованное обращение с отходами.

- И как же избежать мусорного коллапса?

- Как во всех вопросах, здесь необходим комплексный подход. Президент дает соответствующие поручения, создаются рабочие группы из представителей ведомств и министерств. Этим вопросом очень активно интересуются жители Сейчас всем вместе необходимо повышать культуру правильного обращения с отходами.

В первую очередь направить поток отходов на специализированные объекты – ТКО и строительные - на полигоны с предварительной сортировкой, опасные отходы – на предприятия по их обезвреживанию. Так мы сможем исключить попадание их в лесополосы, карьеры, овраги, отдаленные участки береговой линии рек и т.д. Не нужно заключать договор с ИП, который подешевле заберет твердые коммунальные или строительные отходы, а потом они окажутся неизвестно где. Заключать договор можно только с региональным оператором, тем более это обязанность по закону. Также и со строительным мусором – заключить договор можно с любой организацией, у которой есть лицензия, но обязательно удостовериться, что отходы отвезут не в ближайших карьер, а на лицензированный полигон. Опасные отходы - собирать отдельно и передавать на обезвреживание. Это, например, люминесцентные лампы, термометры, промасленные отходы, компьютеры и другую технику. Следующий шаг, и мы к нему двигаемся всей страной, – это раздельный сбор самих ТКО. Отдельно накапливать, не смешивая, пластик, бумагу и картон, стекло. У нас в крае уже утвержден поэтапный переход к раздельному сбору отходов и первый этап начался с июля этого года.

Возможно, вы уже видели нашей компанией установлено около 550 контейнеров для пластика и макулатуры в Краснодаре и Динском районе. Также в Динском районе установлены три контейнерные площадки для накопления отходов пластика, стекла, макулатуры и металла. Это пилотный проект, сейчас мы анализируем результаты его внедрения.

Следующий этап начнется в июле 2021 года – мы добавим контейнер для органики (пищевых отходов). Останутся также контейнеры для пластика и несортированных ТКО. А в 2022 году их ряды пополнят контейнеры для стекла и бумаги. На наш взгляд, сфера обращения с отходами в настоящее время изменяется динамичнее других сфер. Если действовать всем вместе, то мы сможем сделать наш край чище и краше.

И это не пустые слова. «Мусороуборочная компания» тесно сотрудничает с экоактивистами. Более того, некоторые из них вошли в состав общественного совета при компании. Волонтеры и сотрудники предприятия работают сообща. Эту совместную работу можно увидеть на многих экологических акциях. Например, когда экоактивисты выходят на уборки территорий, зачастую компания берет на себя вывоз собранного мусора.

Мы открыты для взаимодействия, охотно проводим встречи и экскурсии на полигон, экоуроки, мастер-классы для школьников.

Тайна мутных вод

Тем временем мы прибыли к нашей цели – водоем площадью пять гектаров с природными источниками на дне. Однако, как нам удалось выяснить, из-за толстого слоя ила, родники прекратили питать это рукотворное озеро. А чтобы водоем не пересох окончательно, рыбохозяйственное предприятие, в аренде у которого и находится озеро, регулирует уровень воды из собственной скважины.

«Иначе вся рыба погибнет – если воду не пускать», – объяснил местный житель.

В это время верные своим принципам сотрудники Мусороуборочной компании навели порядок на берегу пруда. Территория была замусорена недобросовестными любителями пикников.

Сотрудники мусороуборочной компании навели порядок на берегу водоема. Фото: Влад Захаров.

Специалисты лаборатории «ЭкоДело» приступили к отбору проб воды. Как объяснил заместитель генерального директора лаборатории «ЭкоДело» Илья Николаев: «Для отбора проб на водоеме глубиной не больше 10 м. рекомендуется отбирать пробу на поверхности и у дна. Для отбора пробы воды у дна мы используем пробоотборное устройство - батометр. Это специальный прибор, к которому прикрепляется бутылка для забора воды. Весь этот снаряд опускается на необходимую глубину и заполняется водой.» После отбора, все пробы будут опечатаны и доставлены в лабораторию «ЭкоДело» с соблюдением всех временных и температурных режимов. Непосредственно в лаборатории будут проведены химические и микробиологические исследования. Пробы, отобранные в водоеме будут исследоваться на такие показатели как: общее микробное число, колиформные бактерии, БПК5, ХПК, железо, нитратную группу, содержание солей и др.

Специалисты лаборатории "ЭкоДело" отобрали пробы воды. Фото: Влад Захаров.

- На сегодняшний день лаборатория «ЭкоДело» состоит из нескольких отделов – это физико-химический, микробиологический, токсикологический. А область аккредитации лаборатории включает более 260 показателей и позволяет нам проводить исследования таких объектов как: питьевая вода, природная (в том числе морская), сточная вода, исследования почвы, грунтов, донных отложений, исследования отходов производства и потребления. Также большое внимание в нашей лаборатории уделяется и исследованию воздуха – это не только промышленные выбросы и выбросы в атмосферу, но и мониторинг санитарно-защитных зон предприятий. Для проведения подобных мониторингов наша лаборатория имеет соответствующую лицензию гидромета - рассказал Илья Николаев.

- На основании вашего опыта, какие экологические проблемы наиболее характерны для нашего края?

- Если говорить о загрязнениях водных ресурсов, отталкиваясь от наших исследований, в некоторых реках повысилось содержание нефтепродуктов и железа, увеличилась загрязненность по таким показателям как ХПК и БПК. Среди основных антропогенных источниками загрязнения рек, я бы выделил, неорганизованные хозбытовые и ливневые сточные воды населенных пунктов, предприятия санаторно-курортной и строительной сферы. Также в городе, как и в крае в целом, много бытовых отходов, есть несанкционированные свалки, которые загрязняют почву и воздух. При этом, несмотря на то, что наш край считается аграрным, загрязнение кубанских водоемов пестицидами нашими сотрудниками не фиксировалось.. Еще одна беда – выбросы в атмосферу. В основном это оксиды серы, углерода. Главный источник – промышленные предприятия и автотранспорт, которого в Краснодарском крае и в краевой столице в частности с каждым годом становится все больше и больше.

- Почему вы решили присоединиться к проекту?

- Контроль и мониторинг окружающей среды – это наша работа. Мы уже принимали участие во многих больших проектах. Например, освоение сельскохозяйственных земель Сахалинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Крым. Родники Кубани – очень важные объекты для нашего края. Многие воды загрязнены нефтепродуктами, железом, цинком. И мы хотим показать людям, к чему приводит несанкционированный сброс в воду, привлечь их внимание к проблеме. Хотим показать, как много у нас красивых мест, которые нуждаются в нашей с вами заботе.

Илья Николаев рассказал, что в водах озера специалисты будут искать микробиологию, железо, определять ХПК (показатель содержания органических веществ в воде). А значит, такую пробу необходимо доставить в лабораторию не позднее четырех часов с момента отбора. В противном случае о достоверности анализа не может быть и речи. Поскольку наш объект исследования расположен практически в городе, к специалистам на исследования вода попадет не позднее, чем через час.

Для каждого показателя существуют свои сроки и условия «жизни». Поэтому отобранная проба разливается в разные, заранее подготовленные емкости. Дальше пробы помещаются в специальный контейнер, который опечатывают, чтобы исключить любые вмешательства. Внутри этого ящика – хладагент – охлаждающий препарат, который поддерживает нужную температуру, превращая контейнер в портативный холодильник. Строгое соблюдение всех этих мер – залог достоверности полученного результата.

Что показал анализ

Спустя несколько дней специалисты лаборатории предоставили нам результаты исследований пробы воды на соответствие требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения.

Увы, воды озера подверглись химическому загрязнению.

- Такие показатели как взвешенные вещества, железо общее, ХПК значительно превышают допустимые значения как в отношении требований СанПин 2.1.5.980, так и требований к качеству воды водных объектов рыбохозяйственного значения. Например, содержание железа составило 0,19 мг/дм3, что почти в 2 раза больше допустимого, а значение ХПК (это показатель содержания органических веществ в воде) в данной пробе составило 400 мг/дм3, при гигиенических требованиях 30 мг/дм3. Водородный показатель, характеризующий физиологическую активность бактерий, также показал превышение, - сообщил Илья Николаев.

Не оптимистичнее оказалась ситуация и с загрязнением водоема микроорганизмами. Озеру нужна помощь, поскольку самостоятельно оно не в силах справиться с негативным воздействием человека.

- В отобранной пробе количество термотолерантных колиформных бактерий (сюда входят представители рода Escherichia, Enterobacter, Citrobacter.) превышено в 2 раза, что указывает на свежие загрязнения воды продуктами жизнедеятельности человека. Соотношение численности групп микроорганизмов, выросших при температуре 22°С и 37°С позволяет судить об интенсивности процесса самоочищения. В нашей пробе этот коэффициент равен 0,68, т.е. количество микроорганизмов, поступающих в водоем в результате антропогенного воздействия, в том числе фекального больше, чем количество сапрофитных микроорганизмов, определяющих водную микрофлору. А это говорит о том, что собственных «сил» водоема не хватает для того, чтобы очиститься, - пояснил Илья Николаев.

Водная проблема

Увы, чистота водных объектов – проблема довольно острая для всего нашего края. Об этом нам рассказал руководитель Кубанского бассейнового водного управления Роман Авдеев, Реки региона, особенно степной зоны, испытывают максимальную нагрузку со стороны человека. Помимо загрязнения и засорения, основными проблемами, характерными для водных объектов является их истощение, а также нарушение гидрологического режима, обусловленное значительным изъятием водных ресурсов.

Руководитель Кубанского бассейнового водного управления Роман Авдеев.Фото: Влад Захаров.

При этом, например, в степной зоне края реки играют важнейшую роль в водном хозяйстве, являясь основными водными артериями и источником обводнения многочисленных и многолюдных населенных пунктов и хозяйств.

По словам Романа Авдеева, в изменении состояния рек значительную роль, безусловно, играет изменение климата. При этом экологической деградации также способствует чрезмерная зарегулированность стока степных рек бассейна Азовского моря междуречья Дона и Кубани (превращение их в каскад прудов); несоблюдение режима использования земельных участков водоохранных зон, в том числе связанных и с высокой распашкой водосборных площадей.

- Проблемой является также отнесение земельных участков с водными объектами , края либо к категории земель сельскохозяйственного назначения, либо к землям населенных пунктов, а не к землям водного фонда. Это противоречит Земельному кодексу Российской Федерации. Многие водоемы используются для целей товарного рыбоводства, при этом пользователями допускаются нарушения, связанные с наполнением прудов до гребня плотин, не чистятся водопропускные сооружения и рыбозащитные решетки, не обеспечиваются попуски, необходимые для наполнения нижерасположенных водоемов, не проводится рыбохозяйственная мелиорация на водоемах и т.д.

Это приводит (особенно в маловодные годы, коим является и 2020 год) к дефициту водных ресурсов для обеспечения приоритетного водоснабжения.

Состояние степных рек Кубани перешло черту экологического кризиса, и многие из них находятся в состоянии полной экологической деградации, - отметил Роман Авдеев.

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