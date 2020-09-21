В Сочи открыли мост через реку Агура

Фото ©️ Пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Из-за ремонта этого моста в Сочи тысячи туристов становились в длинные пробки по дороге к морю. Когда его приводили в порядок, все полосы не перекрывали.

Фото ©️ Пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Организовали дорожное движение так, что авто могли проехать по нему, пусть и очень медленно.

И чтобы отдыхающие не стояли в пробках еще три месяца, мост ремонтировали и днем и ночью и в итоге сдали в эксплуатацию на три месяца раньше срока.

Фото ©️ Пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

В ходе работ здесь установлен специальный грязезащитный экран, заменены перила ограждения трассы, установлены новое освещение и дорожные знаки.

Фото ©️ Пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

- На автодороге А-147 Джубга — Сочи досрочно, почти на квартал раньше срока, предусмотренного госконтрактом, завершен ремонт моста через реку Агура, — сообщили в пресс-службе правления федеральных автодорог «Черноморье». – Здесь полностью заменили все слои дорожной одежды, включая гидроизоляционный слой и переустройство деформационных швов. Дорожники также отремонтировали балки пролетного строения и опор моста.