Надышались дымом и лежали без сознания: на Кубани полицейские спасли троих человек из горящей квартиры

Полицейские выломали дверь в квартиру и стали искать хозяев, чтобы вынести на улицу. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Это происшествие случилось в центре села Успенского в Краснодарском крае. Клубы черного дыма из окна квартиры на первом этаже дома и толпа зевак возле подъезда. Такую картину увидели полицейские, когда приехали на вызов.

В полицию позвонил один из жильцов дома. Мужчина смотрел телевизор, как вдруг почувствовал запах гари. Выглянул в окно, а оказалось, что горит соседская квартира.

- Не знаем, есть ли хозяева внутри. По-моему, уехали они, - гадали жильцы.

Но полицейские решили проверить. Они подбежали к двери квартиры – та оказалась заперта. Навалившись, они выломали ее и попали внутрь. Стоял густой дым, из-за которого дышать было просто невозможно. Правоохранители, закрывшись рукавом, прошли в квартиру и, разделившись, собирались проверить каждую комнату в поисках людей.

В конце коридора они заметили женщину, лежащую на полу. Она была уже без сознания. Рядом с ней - сын. Он тоже надышался дымом.

- Правоохранители обнаружили 62-летнюю хозяйку и ее 34-летнего сына, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке. - Полицейские вынесли пострадавших на улицу и передали прибывшим сотрудникам скорой.

Но на этом правоохранители не остановились. Вернувшись в квартире, они все-таки решили осмотреть комнаты. Как оказалось, не зря. В зале за диваном лежала 51-летняя женщина - она тоже потеряла сознание. Пострадавшую быстро вынесли на свежий воздух и передали врачам.

Тем временем пожарные потушили огонь, который, предварительно, мог возникнуть из-за короткого замыкания.

Уже после случившегося стали известна имена героев, благодаря которым спасены три человеческие жизни.

- Благодаря оперативным и слаженным действиям инспектора оперативной группы старшего лейтенанта полиции Эдуарда Тлячева, инспектора взвода № 1 (мобильный) ОР ППСП лейтенанта полиции Станислава Воловей и командира отделения № 1 взвода № 2 ОР ППСП сержанта полиции Даниила Воробьева удалось избежать трагедии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Врачи подтверждают - если бы полицейские не подоспели вовремя, то хозяйка квартиры и ее родня могла бы погибнуть. Сейчас они в больнице, но их жизни ничего не угрожает.