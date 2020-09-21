«Мы верим в себя»: ПАОК приехал в Краснодар за мечтой о Лиге Чемпионов

Главный тренер ПАОК Абел Феррейра уверен в своей команде

ПАОК прибыл в Краснодар с двухчасовым опозданием. Перед вылетом команде пришлось заменить самолет, из-за чего предматчевую пресс-конференцию провели позже запланированного.

— Такие ситуации случаются. Но мы очень внимательны, собраны, потому не стоит придавать остальному большого значения. Мы сосредоточены на предстоящем матче, готовы на 100 процентов, - прокомментировал задержку главный тренер ПАОК Абел Феррейра.

Португалец отметил, что его команда вдоль и поперек изучила «Краснодар» и хорошо подготовилась к предстоящему матчу.

- Участие в следующей стадии турнира — наша мечта. Мы долго к этому шли. Для нас это честь участвовать в каждом из раундов Лиги чемпионов, - рассказал португальский специалист.

Несмотря на то, что в греческой команде предпочитают отталкиваться от себя, пару приятных слов о «Краснодаре» тренер все же сказал.

- Это сильный соперник, сочетание опытных и молодых игроков. Клуб высоко оценивается, и для нас это достойный противник. Мы тоже имеем подготовленную команду, слаженный коллектив. Мы приложим все силы и в этой, и в следующей игре, чтобы достичь нужного результата, - заверил Абел Феррейра.

По словам тренера, он сделал корректировку в подготовке к двухматчевому противостоянию.

- Возможно, в теории «Краснодар» и является фаворитом противостояния. Но, я думаю, мы сильнее нашего соперника в желании пройти квалификацию, - отметил Феррейра.

Полузащитник Омар Эль-Каддури и вовсе излучал самоуверенность, не слишком характерную для команды, которая на бумаге не значится фаворитом противостояния. На пути к «Краснодару» ПАОК выбил из розыгрыша Лиги Чемпионов турецкий «Бешикташ» и португальскую «Бенфику». Видимо, это дало грекам веру в успех.

— Игра с «Бенфикой» была сложной, это был сильный соперник. Мы верили, что пройдем дальше, даже если кто-то другой не верил, - заметил Эль-Каддури. - Возможно, у «Краснодара» есть преимущество, так как он провел больше игр. Но мы тоже хорошо подготовлены. Нас больше интересует, в каком состоянии мы, а не соперник. В целом мы находимся в равных условиях.

Полузащитник ПАОК рассказал, что команда настроена впервые в современной истории пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов.

- Мы хорошо подготовлены, верим в себя. Соперник силен, мы с уважением относимся к «Краснодару». Но мы хотим повторить результат прошедших матчей в следующих двух играх и получить положительный итог, - заключил Эль-Каддури.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ КРАСНОДАР - ПАОК

22 сентября. Краснодар – ПАОК. Стадион «Краснодар». Первый матч. Начало в 22:00 по московскому времени

30 сентября. ПАОК – Краснодар. Стадион «Тумба», Салоники. Ответная встреча. Начало в 22:00 по московскому времени.

Оба матча пройдут без зрителей.

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