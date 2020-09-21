Краснодар – ПАОК 22 сентября 2020: Прогноз и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов

Шведское трио Краснодара Берг, Классон и Олссон Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Прогноз на первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов «Краснодар» - ПАОК 2:1.

«Краснодар» второй раз в своей истории выступит в раунде плей-офф Лиги Чемпионов. Год назад «горожан» остановил «Олимпиакос», не оставив команде Мурада Мусаева никаких шансов уже после первой игры.

В этот раз на пути «быков» снова греческий клуб. В этот раз за путевку в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы «Краснодар» будет сражаться с ПАОКом.

Дальше пройдет команда, которая окажется сильнее по сумме двух матчей. Первый состоится 22 сентября на стадионе «Краснодар». Начало в 22:00. Обе игры пройдут без зрителей.

КРАСНОДАР – ПАОК. ПУТЬ СОПЕРНИКОВ

«Краснодар» только начинает свое выступление в еврокубках. ПАОК же на пути в Россию уже выбил из розыгрыша турнира турецкий «Бешикташ» (3:1) и португальскую «Бенфику» (2:1).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ КРАСНОДАР – ПАОК

«Краснодар» и ПАОК пересеклись в еврокубках 5 лет назад. Это произошло на групповом этапе Лиги Европы 2015/16. Те матчи сложились позитивно для «быков»: в Салониках была зафиксирована нулевая ничья, а на своем поле черно-зеленые одержали победу – 2:1. Счет открыл Ари, победный гол на счету Жоаозиньо.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР – ПАОК 22 СЕНТЯБРЯ

В прошлом матче ПАОК сыграл вничью в чемпионате Греции с «Атромитосом» - 1:1, «Краснодар» же разбил «Химки», впервые в истории забив семь мячей за матч. Впервые за долгое время лидеры «черно-зеленых» здоровы, за исключением Ари и Газинского, участие которых в матче под вопросом.

Эксперты считают, что у российского клуба больше шансов. Итоговую победу «Краснодара» по сумме двух встреч и проход в групповой этап Лиги Чемпионов оценивается вероятностью 65,8% или коэффициентом 1,52.

Первый матч раунда плей-офф «Краснодар» - ПАОК состоится 22 сентября и начнется в 22:00. По регламенту встреча пройдет без зрителей на стадионе. В этой игре на победу «Краснодара» дают коэффициент 2, а на ПАОК – 3,9, ничья оценена коэффициентом 3,37.