Краснодар - ПАОК 22 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов

Прямая онлайн-трансляция матча Краснодар - ПАОК начнется в 22:00 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов Краснодар – ПАОК начнется 22 сентября в 22:00 по московскому времени. В этот момент французский арбитр Клеман Тюрпен даст стартовый свисток.

Российский и греческий клуб поборются за единственную путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. Для обеих команд успех станет первым в современной истории. «Краснодару» важно не повторить ошибок прошлого и создать себе хороший задел перед ответной встречей в Греции.

Статистика личных встреч Краснодар - ПАОК 22 сентября 2020

Команды встречались на групповом этапе Лиги Европы-2015/16. После нулевой ничьей в Греции «Краснодар» победил ПАОК дома 2:1, благодаря голам Ари и Жоаозиньо.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - ПАОК 22 сентября 2020

«Краснодар» - фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Краснодар – ПАОК 22 сентября 2020

«Краснодар» одержит победу со счетом 2:1.

Составы команд на матч Краснодар - ПАОК 22 сентября 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Краснодар - ПАОК 22 сентября 2020

Матч Краснодар - ПАОК 22 сентября 2020 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар - ПАОК 22 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - ПАОК можно будет посмотреть с 21:25 на телеканале МатчТВ.