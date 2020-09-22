Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 сентября 2020: школьников переводят на удаленку из-за коронавируса

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 сентября 2020 года. За последние сутки зафиксировано 92 новых случая заражения в регионе. Общее число заболевших с начала пандемии - 13123.

Число заразившихся коронавирусом в регионе. Инфографика: Яндекс.

- Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 231,2, - уточняют в оперштабе края. - За последние 24 часа выписаны из больницы 16 человек, в общей сложности выздоровели 10202 пациента.

Число вылечившихся от коронавируса в регионе. Инфографика: Яндекс.

При этом эпидемиологи отмечают - среди тех, кто получает положительный результат на COVID-19, много детей. Так, за последние сутки коронавирус обнаружили у 22 ребят в возрасте от пяти до 17 лет. Всего же с начала пандемии коварную инфекцию подцепили 916 детей.

Чтобы заболевшие не заражали своих друзей и близких, в школах предпринимают меры. Как рассказал директор городского департамента образования Алексей Некрасов, там, где ребенок заболевает, мы переводим класс на дистанционную форму. Таких классов на 18 сентября в Краснодаре 49.

По словам Алексея Некрасова, в городе также выявлены случаи заболевания коронавирусом у педагогов. Поэтому три школы временно перешли на дистанционное обучение.

- Но хочу отметить, что эпидемиологическая ситуация в краснодарских школах держится на контроле, - добавил Алексей Некрасов.

Отметим, что у соседей обстановка хуже. На сегодня 1090 адыгейских школьников переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19. Речь идет о 51 классе из 28 школ республики (из всех муниципалитетов, кроме Гиагинского).

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