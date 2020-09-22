«Попугай зажег танцпол»: В Сочи туристов лечат от осенней хандры терапией животными

Фото: @oktyabrskysan

В Сочи в зоопарк санатория «Октябрьский» туристы приходят, чтобы вылечиться от осенней хандры. Специалисты-курортологи называют этот эффект пэт-терапией или лечением животными. Общение с представителями фауны вызывает массу положительных эмоций. Но отдельные звезды заставляют туристов хохотать до коликов.

Среди них – непревзойденная блондинка Соня. Попугай настолько зажигательно танцует, что рассмешит любого. Едва услышав музыку, птица расставляет крылья и подхватывает зажигательные ритмы.

- Соня сделает ваш день, - говорят сотрудники зоопарка.

А попугай Лелечек известен своими исполнительскими способностями. Он распевает песни и говорит без умолку.

В числе звезд комического жанра пеликан Аркаша, мартышки, львенок Муфасик.

- Солнечная погода, теплое море и веселые животные – вот формула идеального осеннего отдыха, - считают туристы.

Сейчас вольеры санаторного зоопарка стали родным домом для более 100 животных. В их числе: львы, тигры, леопарды, рыси, ягуар, пума, гепард, медведь, носухи, ламы и многие другие.

А буквально несколько дней назад в зоопарке поселилась игуана Маркиза.

Фото: @oktyabrskysan

Пятилетняя ящерица весит 5 килограммов. Она больше 1.5 метров в длину. Гости зоопарка восхищаются необыкновенным окрасом Маркизы: розовое золото.

Ранее «Комсомолка» писала, что в вольерах санатория «Октябрьский» появились необычные новоселы: пара валлийских черноносых овец и самец патагонской мары.