«Попугай зажег танцпол»: В Сочи туристов лечат от осенней хандры терапией животными

Фото: @oktyabrskysan
В Сочи в зоопарк санатория «Октябрьский» туристы приходят, чтобы вылечиться от осенней хандры. Специалисты-курортологи называют этот эффект пэт-терапией или лечением животными. Общение с представителями фауны вызывает массу положительных эмоций. Но отдельные звезды заставляют туристов хохотать до коликов.
Среди них – непревзойденная блондинка Соня. Попугай настолько зажигательно танцует, что рассмешит любого. Едва услышав музыку, птица расставляет крылья и подхватывает зажигательные ритмы.
- Соня сделает ваш день, - говорят сотрудники зоопарка.
А попугай Лелечек известен своими исполнительскими способностями. Он распевает песни и говорит без умолку.
В числе звезд комического жанра пеликан Аркаша, мартышки, львенок Муфасик.
- Солнечная погода, теплое море и веселые животные – вот формула идеального осеннего отдыха, - считают туристы.
Сейчас вольеры санаторного зоопарка стали родным домом для более 100 животных. В их числе: львы, тигры, леопарды, рыси, ягуар, пума, гепард, медведь, носухи, ламы и многие другие.
А буквально несколько дней назад в зоопарке поселилась игуана Маркиза.
Фото: @oktyabrskysan
Пятилетняя ящерица весит 5 килограммов. Она больше 1.5 метров в длину. Гости зоопарка восхищаются необыкновенным окрасом Маркизы: розовое золото.
Ранее «Комсомолка» писала, что в вольерах санатория «Октябрьский» появились необычные новоселы: пара валлийских черноносых овец и самец патагонской мары.