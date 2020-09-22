Глава Адыгеи заболел коронавирусом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом Фото: пресс-служба главы Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в инстаграме.

- Перешел на дистанционный режим работы. Причина - подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме, - написал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи пожелал всем здоровья и призвал поберечь себя и близких.

По последним данным, в Адыгее коронавирусом заболели 3847 человек, из которых 3308 уже выздоровели. 31 пациент умер.

Ситуация с коронавирусом в Адыгее на 22 сентября Графика: Яндекс

За сутки 22 сентября подтвердилось 23 новых случая заражения COVID-19, ровно столько же выписали.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице республике Майкопе, где диагноз подтвердился у 1261 жителя.

- На сегодняшний день 1090 школьников Адыгеи переведены на дистанционное обучение в связи с инфекцией COVID-19, выявленной либо у обучающегося, либо у преподавателя. Речь идет о 51 классе из 28 школ республики, - сообщают в оперативном штабе республики.

Кроме того, в Адыгее из-за коронавируса полностью закрыт детский сад в Теучежском районе, закрыты четыре группы в четырех дошкольных учреждениях Майкопа.