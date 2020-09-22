Вытаскивали 5 часов: убийца три дня готовил могилу для своей жертвы, чтобы закопать вниз головой

Убийца по ночам готовил могилу для своей жертвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маленькое село Ордынка находится в Лазаревском районе Сочи. Проживают здесь не больше 400 человек. Несмотря на то, что часть людей, - дачники и наведываются в дом на выходных, все друг друга знают, доверяют. Потому поверить в то, что в крохотном населенном пункте может что-то случиться, никто не мог. Но именно здесь пропал 50-летний Герман Киласония.

Мужчина жил на улице Тополиной. С сыном Германом, который уехал в другой город, постоянно поддерживал связь. Общались по телефону часто и долго. Когда же в очередной раз парень не смог дозвониться до отца, встревожился. Решил набрать номер позже, но на звонок так никто и не ответил.

Убийство произошло в крохотном селе Ордынка.

12 сентября – последний день, когда Герман Киласония выходил на связь. Приехав в дом, родные мужчину не застали, заметили, что нет и его машины. Семья не находила себе места – родственники думали, что мужчина уехал по делам, а попал в беду. Чтобы поскорее найти пропавшего, они обратились к волонтерам отряда «Лизы Алерт».

В соцсетях стали распространять информацию об исчезновении мужчины. Сведений было немного – ведь родные просто не знали, куда он мог направиться. Искали по всему селу, прочесывали местность и за пределами Ордынки. Спустя пять дней все надежды семьи рухнули – мужчину нашли мертвым...

- Как оказалось, отца убили ночью 13-го числа, когда он спал. Расправились с ним жестоко - нападавший много раз ударил его по голове, судмедэксперты даже затрудняются сказать, что он использовал. А затем отца закопали в лесу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» сын убитого, которого тоже зовут Герман. – Мы до сих пор с семьей находимся в шоке. Спасибо следователям, которая раскрыла преступление.

Убийца выкопал яму, а когда совершил преступление, в темноте перенес тело и вещи своей жертвы, засыпал их толстым слоем земли, после чего угнал серую «Ниву» Германа. Таким образом, он рассчитывал инсценировать внезапную поездку мужчины, чтобы отвести от себя подозрения. Но ему это не удалось.

Как сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах, силовики узнали, кто может быть причастен к убийству мужчины. По предварительным данным, это сосед Германа Киласония, 65-летний Михаил Поляков (имя и фамилия изменены – Авт.Авт.). Подозреваемым он стал, когда правоохранители решили отследить движение «Нивы» по видеокамерам и увидели, что за рулем сидит не владелец. Угонщик оставил машину в Дагомысе, а затем вернулся домой в село. Так и вышли на след предполагаемого убийцы.

В доме Михаила проводили обыск. Когда же показали записи с камер, то он уже отнекиваться не стал.

Знакомые убитого подтверждают – сосед часто конфликтовал с ним.

- Подозреваемый задержан и допрашивается, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Что стало мотивом к преступлению, пока не ясно. Есть версия, что он мог напасть на соседа из-за неприязненных отношений, которые испытывал к нему.

Знакомые убитого подтверждают – сосед часто конфликтовал с Германом.

- Помнится, скинулись они вместе с Германом, чтобы скважину вырыть. Деньги заплатили компании - воду «пустили» в два дома. А через время этот Поляков взял и перекрыл кран. По его словам, Герман ни копейки не заплатил, якобы он всю сумму сам внес, - вспоминают соседи. - Вообще склочный он мужик, не трогаем его лишний раз. Супруга у него такая же. Два сапога – пара. Жена, кстати, его защищала, говорила, он все ночи был с ней, никуда не ходил и не отлучался.

Но больше всего следователей поразил «почерк» убийцы. Как удалось узнать «КП» - Кубань», могилу для своей жертвы он подготовил три метра глубиной. Мужчину, чей рост был 190 см, он закопал (!) вниз головой.

- Чтобы достать тело, пришлось потратить 5 часов. Следователи говорили, что такого никогда не видели, - продолжают соседи. - По всей видимости, у убийцы было что-то с головой. Страшно, что о жил все это время рядом.

Говорят, убийца готовил могилу для своей жертвы три дня. Рыл яму ночами, чтобы никто не видел.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Расследование продолжается, а тем временем семья убитого занимается организацией похорон. Все, кто хочет помочь родственникам Германа Киласония, может отправить средства на банковскую карту.

Банковские реквизиты:

Счет № 4817 7602 5311 7885 (Сбербанк)

Получатель Герман Германович К. (сын погибшего мужчины).