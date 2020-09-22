Что нужно сделать, чтобы не уйти на карантин в школе и детсаду

В школах ушли на карантин несколько классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре три школы уже ушли на карантин из-за коронавируса. Но власти города боятся, что это только начало. А это еще не сезон для гриппов и ОРВИ, симптомы которых можно легко спутать с признаками COVID-19.

- Коронавирусом начали болеть учителя, в итоге три школы перешли на дистанционное обучение. Эти заведения будут обследованы Роспотребнодзором, если специалисты подтвердят, что все в порядке, занятия возобновятся в очном режиме, - сказал директор департамента образования города Алексей Некрасов.

В мэрии Краснодара решили посоветоваться с эпидемиологами, как все-таки защититься от болезней в большом детском коллективе.

- В первую очередь родителям, приводящим своих детей в класс или детсадовскую группу, нужно надевать защитную маску и тщательно мыть руки, - сообщила на главной городской планерке в мэрии Светлана Дементьева, начальник отдела по организации безопасного образования в Роспотребнадзоре.

И это, по ее словам, должно стать гражданской позицией.

- Не нужно ждать, что кто-то разработает методички и сошлется на нормы санэпидправил. Это общая должна быть позиция. Мы настоятельно советуем носить маски в детских учреждениях и не только, - сказала она. - Это касается сетевых магазинов, поликлиник, точек питания. Вы заносите инфекцию в коллективы.

Светлана Дементьева отметила, что первыми помощниками во всех случаях заболевания в школах и детсадах становятся директора и заведующие. Они первые сообщают в ведомство об очаге. Это позволяет вовремя его локализовать.

- От того, насколько ответственно каждый из родителей будет подходить к собственной гигиене и безопасности, зависит уйдет ли его школа на карантин или нет, - резюмировали в мэрии Краснодара.