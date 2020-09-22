Кубанская ярмарка-2020 в Краснодаре: даты, расписание, как добраться

Кубанская ярмарка 2020 пройдет с ограничениями Фото: kuban-fair.ru

В Краснодаре с 1 по 4 октября пройдет ежегодная Кубанская ярмарка-2020. В краевой центр съедутся фермеры, представители предприятий сельского хозяйства и переработки со всего Краснодарского края, чтобы представить свою продукцию.

В этом году в расписании «Кубанской ярмарки-2020» произошли некоторые изменения из-за коронавирусных ограничений. Отменена деловая часть программы, а также концерты.

Тем не менее, у краснодарцев и гостей кубанской столицы будет возможность познакомиться с фермерами, попробовать и приобрести их продукцию.

«Кубанская ярмарка-2020» пройдет в Краснодаре с 1 по 4 октября в выставочном комплексе «Экспоград Юг» по адресу Конгрессная, 1.

Выставка-ярмарка будет разделена на кластеры: свежее мясо и птица, рыба и морепродукты, копчености и колбасные изделия, молочная продукция, бакалея, овощи и фрукты, кондитерские изделия, виноделие и пивоварение, пчеловодство, товары народных промысло, саженцы, пищевое оборудование.

Регистрация участников «Кубанской ярмарки-2020» уже завершена. Их список будет опубликован в ближайшее время.

Как добраться

На время проведения «Кубанской ярмарки» будут продлены маршруты автобусных маршрутов 1, 31, 62 и 75.