Судья был за рулем, но сбил велосипедиста кто-то другой: дело о смертельной аварии в Краснодаре называют абсурдом

Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский после ДТП. Фото предоставлено родственниками погибшего

29-летний велосипедист Данил Юханов ехал в аптеку для беременной жены, когда сзади в него резко воткнулся судейский Land Cruiser. От удара он отлетел на несколько метров и подняться уже не смог. К парню подбежали прохожие, а водитель внедорожника дал по газам. От многочисленных травм молодой мужчина почти сразу впал в кому. Спустя четыре месяца он умер в больнице, не приходя в сознание.

- У Данила был перелом основания свода черепа, открытая черепно-мозговая травма, - рассказывают родственники.

Свидетели драмы вызвали полицейских и скорую. Они же, к счастью, запомнили номера машины. От "крузака" на месте аварии остались следы - накладка с правого зеркала и подкрылок. Трагедия попала на уличные камеры видеонаблюдения.

Надо отдать должное полицейским, в считанные минуты автомобиль нарушителя они нашли на соседней улице. Когда выяснилось, кто им управлял, правоохранители оторопели. Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский отпираться не стал. Но на опросе, посмотрев видео момента аварии, сказал, что не помнит столкновения. Он, по его словам, вообще часто теряет сознание, и, возможно, так было и в этот раз. Казалось бы, картина ясна. Но...

- Было вынесено несколько постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Под предлогом того, что разрешение на это дает только Квалификационная коллегия судей. Но есть механизм, который в данном случае просто не был запущен. Статусный водитель - судья Захарчевский - так и остался только свидетелем аварии, но не его фигурантом, - говорит адвокат потерпевшей семьи парня Алексей Иванов.

На днях уголовное дело по факту теперь уже смертельного ДТП возбудили, но почему-то "на неустановленное лицо".

- На наш взгляд, это полный абсурд, потому что в материалах дела, которое кстати, почему-то расследуется полицией, а не следственным комитетом, имеется нотариально заверенная копия соглашения Юрия Захарчевского и матери потерпевшего Данила Юханова о том, что лечение парня будет происходить за его счет. Это косвенно доказывает признание его вины. Там имеются и другие основания, - продолжает адвокат.

Справедливости ради, Юрий Захарчевский все-таки извинился перед семьей парня за ту аварию и даже участвовал в лечении Данила, перечислив потерпевшим, по их словам, 150 тысяч рублей. Но после этого связь с ним оборвалась.

Адвокат семьи погибшего парня утверждает, что действия правоохранителей теряют всякий смысл. Если расследование дела вновь будет передано в следком, то все процедуры начнутся с нуля. И так может происходить бесконечно. "КП" - Кубань" направила соответствующий запрос в СУ СК по Краснодарскому краю.

К слову, в Краснодарском краевом суде, где работает Юрий Захарчевский, о произошедшем известно. Здесь ждали, что покажут итоги проверки правоохранителей.

- По ее результатам будет приниматься решение, - поясняли "КП" - Кубань" в пресс-службе инстанции месяц назад.

И пока нет оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.