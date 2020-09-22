В краснодарской школе родительница устроила скандал из-за термометрии

Скрин: соцсети

В Краснодаре в школе № 71 произошел конфликт между администрацией и матерью одной из учениц третьего класса. Инцидент случился 21 сентября. На видео, распространенном в соцсетях родительница рассказывает, что ее дочь изолировали в карантинной комнате из-за отказа измерить температуру.

- Дочь не пустили в школу, сидит плачет, - рассказывает мать девочки.

На кадрах видно, что когда родительница приехала забирать дочку, ее не пустили ее внутрь школы из-за требований Роспотребнадзора. Мать изолированной девочки обозвала педагогов зверьми и фашистами. Администрация школы подала заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ситуацию в школе №71 прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара.

- Мать ученицы принципиально запрещает измерять температуру своей дочери на входе в школу. Своему старшему сыну она вообще не разрешает посещать учебное заведение, - сообщил представитель пресс-службы.

Он напомнил, что термометрия на входе в школы делается согласно рекомендациям Роспотребнадзора (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года).

В департаменте образования администрации Краснодара «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердили, что третьеклассница не дала измерить себе температуру при входе в образовательное учрежение.

- После отказа пройти термометрию девочку на время отвели в отдельный кабинет и позвонили матери. Ребенок спокойно сидел в комнате и занимался уроками. Мама девочки пришла в школу и сразу же начала скандалить, — уточнили в департаменте.

Директор школы № 71 Светлана Чернявская обратила внимание, что мама девочки не в первый раз провоцирует педагогов и сотрудников школы.

Старшего сына она не пускает в школу, аргументируя свои действия спасением от геноцида, - сказала руководитель общеобразовательного учреждения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кубанских школьников переводят на удаленку из-за коронавируса.