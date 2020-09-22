Виктор Классон отличился с пенальти Фото: UEFA

«Краснодар» одержал волевую победу над ПАОК со счетом 2:1 в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов. В первом тайме пенальти отразил Сафонов, а на гол Пелкаса с игры, точным ударом с 11 метров ответил Классон. Во втором тайме окончательный счет установил Реми Кабелла.

ОБЗОР МАТЧА

Первый тайм

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сделал всего одного изменение по сравнению со стартовым составом матча с «Химками». Вместо Александра Мартыновича место в центре обороны получил Егор Сорокин. Дело в том, что капитан команды отбывал дисквалификацию за удаление в матче против «Хетафе» в групповом этапе Лиги Европы прошлого сезона. Капитанскую повязку примерил на себя Маркус Берг.

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра придерживался привычной схемы 3-4-3 с Михаилидисом, Варелой и Ингасоном в обороне.

Матч проходил без зрителей, однако болельщики поприветствовали команду, встретив ее файерами на подъезде к стадиону, после чего разошлись по ближайшим барам следить за матчем.

Команды начали игру осторожно. «Краснодар» явно старался дорожить мячом и выглядел немного сковано, а ПАОК не стеснялся отрезками брать игру на себя.

Шваб уже на пятой минуте мощно пробил издали и угодил в Кайо. Минутный просмотр VAR показал, что защитник отбил мяч рукой. Французский арбитр указал на точку. Катастрофичное начало для «Краснодара», который в прошлом году уже наступал на греческие грабли. Капитан ПАОК Димитрис Пелкас подошел к мячу и пробил по центру. Матфей Сафонов оказался хладнокровен и спас свою команду!

Греки доставляли немало проблем обороне «Краснодара», но первый голевой момент в матче возник около их ворот. Олссон выдал отличный пас на Петрова, который оказался один на один с Живковичем, но его удар не пришелся даже в створ ворот по необъяснимым для самого Сергея причинам.

ПАОК свой голевой момент с игры реализовал на 32-й минуте. Андрия Живкович слеза зашел в штрафную и протолкнул мяч к ближней штанге, где Пелкас одним касанием отправил мяч в ворота. Сложно сказать, что этот гол был нелогичен.

«Краснодар» в очередной раз после гола едва не рассыпался. Игроки стали терять мяч в безобидных ситуациях, а ПАОК обложил штрафную угловыми.

Все изменилось, когда игру на себя взял Реми Кабелла. Француз сам изящно обыграл защитника на входе в штрафную, а затем дождался, когда на нем сфолят. Судья не пропустил этот эпизод и назначил пенальти в ворота ПАОК. Классон пробил по центру и сравнял счет – 1:1. До перерыва счет не изменился. А у Мурада Мусаева наверняка было несколько слов для своей команды. Статус «Краснодара» как фаворита на бумаге исчез.

Второй тайм

Во втором тайме «Краснодар» больше владел мячом, ПАОК забитый гол на выезде вполне устраивал. Греки неплохо встречали хозяев поля и разрушали атаки, ища возможности быстро начать свое нападение. Один из таких прорывов закончился желтой карточной для Классона, который был вынужден фолить.

«Краснодар» совершил много передач, но существенного продвижения вперед не было. Игру обострил Вандерсон, который исполнил отличный удар из-за пределов штрафной, но Живкович этот мяч подкараулил.

ПАОК ответил опаснейшей атакой, Эль-Каддури оказался в выгодной позиции и пробил в штангу, с добиванием справился Сафонов.

Ответ «Краснодара» был убедителен. Петров оказался по центру и выдал заброс в штрафную, Берг перекинул мяч через вратаря, а Кабелла закатил мяч в пустые ворота – 2:1!

Первую замену в матче сделал ПАОК. Вместо Пелкаса вышел Бисесвар, «Краснодар» убрал другого автора гола – Кабелла заменил Уткин. Игра немного успокоилась. Складывалось ощущение, что все мысли соперников о следующем матче, который состоится в Салониках 30 сентября.

Статистика матча Краснодар - ПАОК 22 сентября 2020

Итоговый счет и голы

Краснодар - ПАОК 2:1 (1:1). Голы: Классон, 39 (пен.), Берг, 70 – Пелкас, 33.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Петров, Кайю, Сорокин, Рамирес, Кабелла (Уткин,81), Олссон, Вилена, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг, Классон.

ПАОК: Ж. Живкович, Х. Креспо, Ингасон, Варела, Михаилидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Янулис, Дзолис (Свидерски, 85), Пелкас (Бисесвар, 79).

Судья: Клеман Тюрпен (Франция).

Предупреждения: Кайо, 6, Классон, 55, Берг, 88, Олссон, 90 – Шваб, 8, Креспо, 76, Игнасон, 90.

Незабитый пенальти – Пелкас, 7 (вратарь).

22 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». Без зрителей.