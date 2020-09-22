Вице-мэр Геленджика подался в бега

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Вице-мэр Геленджика Павел Блинов объявлен в розыск. В соцсетях опубликована ориентировка. Достоверность указанных в ней сведений правоохранительные органы пока не подтверждают и не опровергают. В настоящее время готовятся официальные комментарии.

В ориентировке указывается, что чиновник разыскивается как фигурант уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Дело было возбуждено в конце апреля 2020 года.

В сети распространена ориентировка на розыск заместителя главы города

39-летний Павел Блинов официально стал заместителем главы города-курорта, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства 8 июля 2019 года. Хотя, фактически он приступил к обязанностям зама в середине мая.

У нового вице-мэра были большие планы. Например, он делился с журналистами, как будет решать один из самых больных вопросов – водоснабжение Геленджика. В городе-курорте вода подается по графику.

- Необходимо снова поднять вопрос о передаче водозабора в Голубой Бухте из федеральной собственности в муниципальную. Кроме того, наметили после окончания судебных разбирательств вокруг Церковного озера инициировать вопрос о передаче участка городу.

Павел Блинов планировал достроить гидротехническое сооружение, чтобы подпитывать водой Дивноморский водозабор, разрабатывать Пшадский. Он рассчитывал через 5-10 лет прийти к конкретному результату. Очевидно, не планировал покидать кресло заместителя главы города еще долго. Но обстоятельства сложились иначе.

В июне появилась информация о задержании начальника ЖКХ города-курорта Геленджика Андрея Владимировича Сугибина.

По предварительным данным, Сугибина подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств. Напомним, что Сугибин был назначен на должность начальника управления ЖКХ практически одновременно с Блиновым - в июне 2019 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Геленджике экс-директор МУПа стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в декабре 2016 года мужчина, издал приказ о проведении запроса котировок на оказание услуг в получении патентов для трудоустройства иностранцев. Это при том, что муниципальная организация в этом направлении не работала.