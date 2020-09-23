В Краснодаре спасли котенка из замурованного подвала

Фото: t.me/krdru

Помните котенка - обитателя воронежской улицы Лизюкова? Судьба пушистого малыша с улицы Гаврилова в Краснодаре началась с трагедии. Котенок застрял в подвале дома № 93. Его замуровали, не заметив, когда заваривали отверстие в стене. Истошное мяуканье услышали жильцы дома и бросились на помощь.

К сожалению, сами достать котенка краснодарцы не сумели и обратились в спасслужбу. Но спасатели объяснили, что не имеют права работать на территории, которая находится в ведении управляющей компании. Сотрудники управкомпании тоже не спешили вызволять животное. Пост о несчастном котенке жильцы улицы Гаврилова разместили в соцсетях.

- Котенка спасли сотрудники управления по жилищным вопросам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Малыш оказался черным как смоль. Сама собой родилась кличка – Уголек. Хотя, был еще вариант назвать животное Басиком (в смысле, черный как басма).

Фото: t.me/krdru

- Какой хорошенький, страшно представить, что мог бы погибнуть в подвале без еды и воды, - сетовали краснодарцы.

Сердобольные жители дома забрали пушистика к себе на передержку и бросили клич о поиске добрых хозяев. Желающих забрать котенка оказалось много, его в течение нескольких часов пристроили в добрые руки.

- Сейчас малыш здоров и находится в хороших руках. Его осмотрел ветеринар и прописал капли для глаз, - заключили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани спасли кота, которого отравили и расстреляли. Олимпа нашла в траве девушка и отвезла на такси в клинику.